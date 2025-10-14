Unidas Podemos alerta de la existencia de cables en los alcorques de Antonio Hurtado

Redacción CÁCERES. Martes, 14 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El grupo municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres ha advertido de la intención del Gobierno municipal de querer «tapar» el «desastre medioambiental» que va a suponer el proyecto de reforma de la avenida Virgen de la Montaña plantando árboles en la calle Antonio Hurtado, «sin haber tenido en cuenta los cables que pasan por las aceras y que están en medio de los alcorques que se están abriendo».

«Tras las críticas de múltiples colectivos en la ciudad por las consecuencias del proyecto y en su afán por hacer ver su preocupación por el cambio climático y sus efectos para la ciudadanía en nuestras calles, han ‘improvisado’ esta actuación, con problemas desde su inicio», ha declarado la portavoz municipal Consuelo López.

López ha añadido que su grupo ha podido comprobar «que en los alcorques que se están abriendo hay cables, con el peligro que ello supone para cuando se vayan a plantar los árboles. Y además no los pueden hacer muy profundos por este mismo motivo».

Consuelo López

«Ahora los están tapando para que no se vean y no haya problemas con los peatones, aunque de hecho ya se ha caído una persona con problemas de visión. Además, con la obra, el sitio que han quedado para pasar los peatones es más pequeño que antes, y escasamente pasan dos personas juntas», ha dicho.

El cableado

En este sentido, la portavoz se ha preguntado que «si ahora se producen estas situaciones, qué pasará cuando llegue el momento de plantar los árboles. Tendrían que haberse informado antes de cómo está el cableado en esta calle y no ponerse a hacer una obra con prisas para tapar su nula preocupación por la ciudadanía y los espacios urbanos».

«Renaturalizar una ciudad no es sólo plantar árboles», ha subrayado la portavoz, quien ha insistido que es poner en marcha una serie de medidas para fomentar que el espacio público pueda ser usado por la ciudadanía, con actuaciones para hacer frente al cambio climático y sus consecuencias. «No es hacerse una foto delante de un alcorque», ha sentenciado.