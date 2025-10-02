HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Underground Weekend 2022. HOY

El Underground Weekend se traslada al Foro de los Balbos

Es la primera vez que este evento se celebra al aire libre y contará con las actuaciones de Miguel Costas, Private Function o Los Coronas

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

El Festival Cáceres Underground Weekend celebra su décimo aniversario con una edición que se celebrará, los días 17 y 18 de octubre, en el Foro de los Balbos, una nueva ubicación en la que sonarán grupos internacionales junto a una zona de mercadillo y área de comida, entre otras propuestas.

Se trata de la primera vez que esta cita tiene lugar al aire libre, ya que en ediciones anteriores se celebró en varios locales de ocio de la ciudad. Ahora, se ofrecerán dos días de música alternativa y gratuita de varios estilos que van desde el rock hasta el soul pasando por el reggae.

Los conciertos tendrán lugar el viernes, 17 de octubre, por la noche, así como el sábado a mediodía y también en horario nocturno. Entre los artistas confirmados destacan Miguel Costas, que en esta gira celebra su 43º aniversario en el mundo de la música y encima de los escenarios. Es miembro fundador de grupos míticos como Siniestro Total, Aerolíneas Federales o Los Feliz y compositor de gran parte o de la totalidad de sus repertorios.

En el cartel figura también Private Function, una banda de Melbourne de rock'n'roll con alma punk. Dos veces número uno en las listas de venta de Australia, se ha labrado la reputación de ser una de las bandas más explosivas, impredecibles e imprescindibles del país durante los últimos siete años.

A Cáceres llegarán también Los Coronas, considerada la mejor banda de garage surf del país. Completan la lista de artistas Rack Roll & The Remayteds, una banda de power rock con voz femenina que en 2021 saltó a la escena con su primer disco 'No Stopping You', siendo éste, por diferentes medios musicales, como uno de los mejores discos de ese año.

