El hijo mayor de Mario Vargas Llosa recordó a su padre en un retrato íntimo sobre su muerte. JORGE REY

Los últimos días de Mario Vargas Llosa contados por su hijo Álvaro en la Bienal de Cáceres

Los viajes a los lugares de sus novelas, la poesía y los cuentos pespuntearon los últimos momentos del Nóbel peruano

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:33

Comenta

«Mi padre no está aquí en Cáceres, pero estará su fantasma». Álvaro Vargas Llosa, el hijo del Nobel peruano Mario Vargas Llosa fue el ... encargado este miércoles de abrir oficialmente la VI Bienal de novela que lleva el nombre del recién fallecido autor de obras como 'Lituma en los Andes' o 'La fiesta del chivo'. «A mi padre le gustaba curiosear, indagar en quien podría ganar», dijo Álvaro, «y ahora lo hará su fantasma».

