Ultimátum del Ayuntamiento de Cáceres a Retevisión para que quite las antenas de la plaza de Italia

El Ayuntamiento de Cáceres lanza un ultimátum a la empresa de telecomunicaciones Retevisión para que retire las antenas que mantiene en la torre del ... reloj de la plaza de Antonio Canales, también conocida como plaza de Italia. El portavoz del equipo de gobierno, Ángel Orgaz, reitera a la firma a que acate la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que obliga a la empresa a marcharse.

«Ya instamos a que se procediese a la retirada de las mismas y, por lo tanto, esperamos que así se haga. Y, si no se hace, obviamente, pues tendremos que valorar con los servicios jurídicos de este Ayuntamiento las siguientes acciones», ha señalado Orgaz. «Si no, obviamente, como ustedes entenderán, pues tendremos que actuar», ha reiterado el concejal.

Fue el pasado mes de mayo cuando se conoció el fallo del Supremo que ponía fin al largo conflicto de las antenas en la plaza de Italia de Cáceres. El alto tribunal no admitió el recurso de casación presentado por Retevisión contra la última sentencia que avalaba la retirada del material.

El Supremo era la última instancia que le quedaba a Retevisión después una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que en junio de 2023 desestimaba el recurso de apelación contra otro fallo anterior, también favorable al Ayuntamiento, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

La polémica sobre la retirada de antenas y elementos adicionales que estaban causando daños a la emblemática torre, también conocida como torre del trabajo, viene de lejos. El procedimiento judicial data de 2022 aunque antes el Ayuntamiento había dado varios plazos a las empresas para quitar sus antenas. De hecho, Vodafone ya no tiene allí las suyas desde hace tiempo. Informes de los técnicos del Consistorio han constatado que la torre sufre diversos daños y patologías.

La torre forma parte del catálogo de bienes protegidos y en diversas ocasiones el Ayuntamiento ha abordado la posibilidad de recuperarla dándole incluso un uso turístico, aunque el portavoz municipal no ha precisado este viernes el futuro de la construcción. Durante el litigio judicial, Retevisión, por su parte, había reseñado que la eliminación y retirada de las antenas podría generar problemas en la recepción de la señal de televisión en determinados puntos de la ciudad.

El contenido del informe

En la rueda de prensa ofrecida este viernes tras la junta de gobierno, Ángel Orgaz ha dado a conocer el contenido de un nuevo informe encargado a los servicios técnicos municipales para saber cuál es el estado actual de la torre. En dicho documento, los técnicos resuelven que los múltiples desperfectos no son solo achacables a Retevisión, por lo que no son imputables en exclusiva esta empresa. El informe refleja «un uso desatendido sin pautas de intervención en el edificio, a lo que se añade una falta generalizada de mantenimiento por parte de las empresas que lo han utilizado a lo largo de los últimos años», ha subrayado Orgaz.

En dicho informe, elaborado por la Jefatura de Servicio de Edificación el Ayuntamiento, se detalla además que el interior de la torre está apuntalada, tal y como la dejó la Brigada Municipal de Obras, y que no se han llevado a cabo más reparaciones de intervención ni de sustitución de elementos que pudiesen estar en mal estado«, ha apostillado el concejal.

Con el informe sobre la mesa, el Ayuntamiento de Cáceres no ha decidido todavía si asumirá con fondos propios la reparación o si explorará otras vías. «Eso tenemos que valorarlo con posterioridad. Lo que sí tenemos encima de la mesa es que no podemos imputar de manera directa en este momento a Retevisión esos daños, según el informe», ha concluido Orgaz.

Sociedad de cazadores y otros asuntos

Por otro lado, en la rueda de prensa también se ha dado a conocer el auto del juzgado de primera instancia número 1 de Cáceres mediante el cual se ordena que la Sociedad de Cazadores Virgen de Guadalupe pague al Ayuntamiento 4.946 euros por una saca de corcho que ocurrió en el año 2022 en terrenos municipales situados en Rincón de Ballesteros. «Hubo un aprovechamiento indebido por parte de dicha asociación, según se extrae de la sentencia», ha señalado el portavoz municipal.

Por último, ante las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y la campaña previa electoral, la junta de gobierno ha autorizado la celebración de mítines en cuatro enclaves de la ciudad. Se trata de la casa municipal de cultura Moctezuma, del complejo deportivo municipal Maestro King, del Pabellón deportivo Santa Lucía y del pabellón polideportivo Juan Serrano Macayo.