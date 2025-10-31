HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Torre del reloj, situada en la plaza de Antonio Canales de Cáceres. HOY

Ultimátum del Ayuntamiento de Cáceres a Retevisión para que quite las antenas de la plaza de Italia

El Consistorio insta a la empresa a que cumpla de una vez la sentencia del Supremo que avala la retirada del material mientras un informe municipal arroja que los desperfectos localizados en la torre del reloj no son achacables en exclusiva a esta firma de telecomunicaciones

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:10

Comenta

El Ayuntamiento de Cáceres lanza un ultimátum a la empresa de telecomunicaciones Retevisión para que retire las antenas que mantiene en la torre del ... reloj de la plaza de Antonio Canales, también conocida como plaza de Italia. El portavoz del equipo de gobierno, Ángel Orgaz, reitera a la firma a que acate la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que obliga a la empresa a marcharse.

