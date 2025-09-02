La Uex inagura en Cáceres un curso internacional sobre ingeniera de software

Redacción CÁCERES. Martes, 2 de septiembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

La Universidad de Extremadura (UEx) inauguró ayer en el edificio de los Institutos de Investigación de Cáceres el curso internacional de verano-otoño denominado ‘Agentes basados en LLMs para Ingeniería de Software’, que se desarrollará hasta mañana en el campus cacereño.

La cita forma parte de la vigésimo sexta edición de los Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la UEx y reúne a expertos internacionales para analizar el papel de la inteligencia artificial generativa en la transformación de la ingeniería del software.

El director del curso, José María Conejero Manzano, ha destacado el alto interés suscitado por la iniciativa, ya que las expectativas se han sobrepasado, con más de 90 inscripciones de estudiantes e investigadores de España y del extranjero. «Hemos tenido que hacer una selección poniendo el foco en estudiantes de doctorado», ha señalado.

El programa académico combina conferencias, talleres prácticos y actividades culturales. Entre los ponentes figuran investigadores de universidades como L’Aquila, King’s College London, la Universidad de York o la Universidad Politécnica de Cataluña, así como profesionales de centros de investigación europeos y de compañías líderes como Microsoft, Bloomberg u Oracle.

Temas de actualidad

Las sesiones abordan cuestiones de plena actualidad como la automatización de tareas de desarrollo con agentes LLM, la coordinación de sistemas multiagente, la ética y seguridad en el uso de IA o la aplicación de modelos generativos en infraestructuras propias.

Además, se celebrarán talleres prácticos sobre programación asistida por IA, desarrollo de aplicaciones con agentes y sostenibilidad de sistemas de software mediante modelos de conocimiento. El curso se completa con visitas guiadas a espacios emblemáticos de la ciudad, como el Museo Helga de Alvear y el casco monumental de Cáceres, y con una cena social destinada a fomentar el encuentro entre participantes y ponentes.