La UEx también se adhiere a Cáceres 2031

REDACCIÓN. La Universidad de Extremadura (UEx) formalizó ayer su adhesión al manifiesto de apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031, en un acto celebrado en el Rectorado del de la capital cacereña, y en el que han participado el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, y el rector, Pedro Fernández Salguero. Con esta firma, la institución académica se suma oficialmente al movimiento social, cultural e institucional que respalda la candidatura, reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural de la región.