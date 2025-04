Ucrania sigue siendo el país con más refugiados atendidos en Cáceres

Más de año y medio ha transcurrido desde que Rusia invadió Ucrania y se abrió un periodo bélico que no ha cesado y que ha ... empujado a unos ocho millones de personas a salir de su país. Pese a que una parte de esta población (mujeres con hijos, formadas y menores de 40 años mayoritariamente) ha regresado nuevamente a casa, en Cáceres sigue siendo la nacionalidad más atendida por Accem, una oenegé que gestiona recursos del Ministerio de Migraciones y de la Junta de Extremadura para apoyar a solicitantes de asilo y población vulnerable.

Mar García Navarro es la directora desde este verano de la delegación extremeña de Accem, la entidad que ha hecho frente a la llegada de los refugiados de la guerra de Ucrania, una labor que se ha llevado a cabo en paralelo al trabajo con personas de otras nacionalidades que llegan a España empujadas por situaciones de violencia, pobreza o discriminación.

Actualmente, con los datos recogidos a lo largo de lo que va de año, hasta agosto de 2023, esta organización ha atendido en su sede regional de Cáceres a un total de 651 personas, de las cuales ucranianas son 110, lo que supone la nacionalidad más numerosa. Se trata de una cifra que es menor a la del año pasado pero que muestra la vulnerabilidad de una población cuyo país sigue en guerra. La segunda nacionalidad es Colombia, a la que sigue Venezuela, la cuarta es Perú y la quinta Mali. Marruecos y Senegal completarían la lista de las nacionalidades que más solicitan asilo en Extremadura y a las que ofrece sus recursos esta entidad humanitaria.

Según explica Mar García Navarro la mayor parte de los ucranianos que llegaron a Extremadura siguen en nuestro país a día de hoy. «Hay un grupo nutrido que permanece en Extremadura, otro porcentaje está en distintas zonas del territorio nacional y un porcentaje muy pequeño ha vuelto a sus países de origen», resume. «Se puede decir que los ucranianos se han quedado en la medida que están pudiendo, con las dificultades que se plantean».

«No se ha dejado de atender nacionalidades por la guerra de Ucrania, no hay refugiados de primera y de segunda»

Para la responsable de Accem en Extremadura, que califica al ucraniano como «un pueblo voluntarioso y fuerte» el reto fundamental al que han tenido que enfrentarse los refugiados ucranianos ha sido el idioma. La organización ofrece cursos intensivos para aprender a manejarse en español, de cinco días a la semana. Cuatro profesores enseñan el idioma en Accem, y también se ofrece cursos de alfabetización, no tan demandados porque es una población que llega formada. Otro de los asuntos en los que se han centrado es en la atención psicológica, para paliar la herida provocada por un éxodo obligado.

Pese a la política acogedora con los ciudadanos ucranianos esta trabajadora humanitaria considera que la riada de huidos por la guerra no ha generado agravios con el resto de los refugiados. «No hay refugiados de primera y refugiados de segunda, las entidades nunca entraríamos en nada así», asegura taxativa. Pero sí es consciente de que con la población ucraniana la región y la ciudad ofreció «una acogida increíble, muy generosa». En general cree que Cáceres «es una ciudad amable» con los refugiados, además de «barata y tranquila».

Durante cerca de un año, desde abril de 2022 a mayo de 2023, el albergue de Cáceres, del Ayuntamiento de Cáceres, sirvió como punto de acogida primero para refugiados ucranianos y luego de ucranianos y otras nacionalidades. En torno al verano del año pasado fue cuando se registró un mayor número de personas alojadas en el recinto en donde se habilitaron unas 50 plazas y que actualmente permanece cerrado, a la espera de nuevos usos.

Otras zonas

La atención brindada a Ucrania no ha opacado el trabajo con personas de otros lugares de origen. «África vive una situación extrema, por eso no van a dejar de llegar, pero también tenemos Colombia y Venezuela, que son sociedades absolutamente violentas, si bien es cierto que son contextos totalmente distintos sí que es hay algunos elementos en común que tienen que ver con la inseguridad en la que viven las personas», analiza Mar García Navarro. Colombia es el segundo país más atendido. «Hay un proceso de paz pero en la sociedad ha permeado la violencia de una manera profunda y tienen que pasar generaciones para que seto cese, hay miles de personas que no se sienten seguras».