El turismo de paso se resiente en Cáceres por el encarecimiento de los destinos de playa

«La oferta de apartamentos turísticos es desmesurada»

«El verano está siendo el peor que he visto yo en los siete años que llevo con los apartamentos. Apenas hay reservas y se nota la bajada del turismo de paso», indica María Fernández, presidenta de Aptuex (Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura). Achaca su diagnóstico al calor, a la subida de las hipotecas y a la «desmesurada» oferta de apartamentos turísticos de Cáceres. «Se están tirando los precios de una forma irracional. Y para agosto no se prevé mucha mejoría de momento», resuelve. Cáceres cuenta con 350 apartamentos turísticos. Una de cada tres plazas de alojamiento de la capital está ya en este tipo de establecimientos. Desde el sector, así como desde la asociación vecinal Ciudad Monumental, hace tiempo que se reclama una ordenanza que regule la apertura de estos alojamientos. Durante la anterior legislatura se aprobó en pleno su redacción. Pero el gobierno de Salaya no llegó a finalizar el texto. Raquel Preciados, concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, avanza que ya se ha puesto manos a la obra para sacar esta normativa adelante. «Vamos a intentar agilizarla», avanza la edil. «Es una herramienta súper necesaria y que solucionaría un montón de problemas al colectivo de los empresarios de los apartamentos turísticos», señala la edil. No aclara Preciados si en el texto se pondrá un límite por zonas a la apertura de apartamentos, dada la alta concentración ya existente en el casco viejo. «Esa es una cuestión que están valorando los informes técnicos y que también van un poco al hilo de cómo se van a establecer directrices generales al respecto con la normativa autonómica», concluye la responsable del área.