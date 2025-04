El TSJEx revoca el permiso que permitía a la empresa de la mina hacer nuevas investigaciones en Valdeflores

El Tribunal Superior de Justicia de Extremdura (TSJEx) revoca el permiso que permitía a la empresa de la mina de litio hacer nuevas investigaciones en ... Valdeflores. La Sala Contencioso-Administrativo del TSJEx ha estimado el recurso presentado por un particular y anula el permiso de investigación en los terrenos denominados 'Ampliación de Valdeflorez' en Cáceres otorgado a la sociedad Tecnología Extremeña del Litio S.L.

El TSJEX revoca la sentencia 8/2023 de 16 de enero del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres y anula la resolución del Director General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura de 15 de julio de 2021, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 21 de diciembre de 2020 del Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minería de Cáceres, por la que se otorgaba el permiso de investigación.

Tecnología Extremeña del Litio (TEL), filial de Infinity Lithium, registró en su momento dos solicitudes de permisos de investigación, una llamada 'Valdeflorez' para las cuadrículas mineras donde se encuentra el yacimiento, y otra 'Ampliación Valdeflorez' para un terreno adyacente y mucho más extenso que abarcaba 1.329 hectáreas.

El permiso 'Valdeflorez' fue denegado por la Junta en abril de 2021 con el argumento de que el plan de urbanismo de Cáceres prohíbe la actividad extractiva en el suelo afectado por esa solicitud, una decisión que anteriormente fue ratificada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 en un auto que la empresa recurrió.

Mientras, el proyecto de 'Ampliazión Valdeflorez' fue concedido por la Junta a TEL en diciembre de 2021, pero con muchas restricciones porque los sondeos y calicatas no se podrán llevar a cabo en las 1.329 hectáreas que pedía la empresa, sino tan solo en las 475 que cuentan con un grado de protección menor. En el resto se permite la investigación pero solo mediante técnicas no invasivas, como las de tipo geofísico, de fotointerpretación o satelitales. Contra esa concesión se presentaron varios recursos por la vía administrativa que el ejecutivo regional rechazó.

Datos esenciales del proyecto

La Sala señala ahora que la promotora «ha incumplido la obligación que pesaba sobre ella de hacer un proyecto de investigación, puesto que la única actuación propiamente de investigación /y no de exploración) es la realización de los sondeos, y resulta que se desconocen los datos esenciales de tal proyecto, como serían, al menos, la determinación de la ubicación de cada uno de los sondeos propuestos y su número exacto».

Asimismo, concluye que en el presente caso «es preceptivo que se realice la correspondiente evaluación ambiental, con independencia de si finalmente se usa o no maquinaria pesada, explosivos…».

Extremadura New Energies

Por su parte, desde Extremadura New Energies acatan, aunque no comparten, el fallo judicial sobre el recurso que presentó en enero pasado y que confirma la denegación del Permiso de Investigación en el yacimiento de Valdeflórez, según han indicado en una nota, en la que insisten en que las actuaciones planteadas no constituyen extracción o explotación de materias primas, sino que se trata de meras actuaciones de estudio del subsuelo no afectadas por limitaciones en el Plan General de Ordenación Urbana de Cáceres.

La empresa asegura que mientras sus servicios jurídicos analizan la posibilidad de presentar un recurso contra esta sentencia en instancias superiores, continuará avanzando en la solicitud de Pase a Concesión Directa de Explotación durante los próximos meses con la presentación del proyecto definitivo para iniciar el proceso de evaluación ambiental.

Por otra parte, avanza que también recurrirá la otra resolución del TSJEx conocida ayer, que revoca el permiso de investigación 'Ampliación de Valdeflórez' al entender la sala que es necesaria la evaluación ambiental previa al otorgamiento de permiso para realizar los sondeos.

En cualquier caso, añaden, estas resoluciones no afectan a la tramitación administrativa del proyecto. «Una vez que la Junta concedió el Permiso de Exploración al proyecto y emitió el Documento de Alcance solicitado por la empresa, Extremadura New Energies solicitará en los próximos meses la Concesión Directa del yacimiento al tratarse de un depósito perfectamente conocido e identificado, y habiendo sido demostrada su viabilidad técnica y económica para su aprovechamiento racional a lo largo de las próximas décadas, tal y como contempla la Ley de Minas», concluyen.