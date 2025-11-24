El TSJEx se cuelga la Medalla de Cáceres por sus 235 años de historia

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) se colgó este lunes en el Gran Teatro la Medalla de Cáceres, la máxima distinción que ... concede el Ayuntamiento de la capital cacereña coincidiendo con la fecha de la declaración de la Ciudad Monumental como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 26 de noviembre de 1986.

El reconocimiento, que se entregó por primera vez en 2011, se ha hecho coincidir este año con el 235 aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura en 1790. María Félix Tena, actual presidenta del TSJEx, ha sido la encargada de recibir el galardón de manos del alcalde, Rafael Mateos. Ocurrió a las 20.23 horas ante un auditorio compuesto por cerca de 300 personas en el que había mucha presencia del ámbito judicial.

El acto arrancó a ritmo de flamenco, con la guitarra de Perico de la Paula y la voz de Tamara Alegre. Interpretaron el tema 'Tengo la fortuna', dedicado a la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad. Previamente hubo firma en el libro de honor y pose en un 'photocall' con el escudo municipal flanqueado por dos maceros.

Ampliar Patio de butacas del Gran Teatro, este lunes momentos antes del inicio del acto. JORGE REY

Tras recibir la medalla, junto a un diploma acreditativo, llegó el turno de los discursos. Durante su intervención, Tena hizo un repaso histórico de la institución, de la que es heredera el actual TSJEx. Lo hizo sobre un escenario que para la ocasión se decoró con diferentes elementos representativos de la justicia, como una toga. «Es la única institución que desde entonces –1790– continúa funcionando ininterrumpidamente durante estos 235 años», presumió la presidenta, quien tomó la palabra en nombre de todos los jueces que conforman el poder judicial en la comunidad autónoma y de los funcionarios de la administración de justicia de Extremadura.

«En el siglo XIX –prosiguió María Félix Tena– la invasión francesa provocó que la sede de la Audiencia se moviera por buena parte de la geografía extremeña para salvaguardar su existencia y, sobre todo, su funcionamiento. Entre abril 1809 y octubre de 1811, la Real Audiencia se desplazó constituyendo su sede, por este orden, a Aliseda, Garrovillas, Badajoz, Valencia de Alcántara, Brozas, Ceclavín, Acehúche, Cañaveral, Navas del Madroño y Alcántara», enumeró.

Más allá de la perspectiva histórica, la presidenta del TSJEx, que se refirió a Cáceres como capital de la justicia en Extremadura (aquí tiene su sede la institución ), destacó asuntos más actuales. Habló con orgullo, por ejemplo, de la implantación en 2022 en la ciudad de Cáceres del primer juzgado de violencia sobre la mujer cuya competencia abarca a todos los partidos judiciales de la provincia.

«Ha supuesto –subrayó– el espejo en el que mirarse para 'comarcalizar' juzgados de este tipo en todo el territorio nacional, así como ser reconocido en la Unión Europea como modelo a seguir para que todas las víctimas de esta lacra social tengan la misma atención especializada con independencia del lugar en el que vivan». Anunció que a partir del próximo 1 de enero la provincia de Badajoz contará con dos nuevas secciones 'comarcalizadas'.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, intervino a continuación. «El hecho de ubicar aquí la sede de lo que ahora conocemos como el Tribunal Superior extremeño nos ha permitido acoger a profesionales de primer nivel, facilitar los procesos judiciales a los cacereños con una justicia más cercana para todos, mantener en activo un imponente palacio en nuestro entorno monumental y además albergar en él un exquisito patrimonio histórico artístico», subrayó.

Iluminación especial

Aprovechó Mateos para recordar las aspiraciones que Cáceres tiene para convertirse en capital europea de la cultura en 2031. Y avanzó que el próximo miércoles, día 26, se activará la decoración lumínica temporal de la muralla que se estrenó hace un año por estas fechas. Se puede ver en dos tramos del lienzo: a la altura del baluarte de los Pozos y en el Arco de la Estrella, principal entrada a la Ciudad Monumental. Esta vez se ha ampliado la parte que se contempla a la perfección desde San Marquino.

El acto estuvo conducido por la periodista Miriam Rodríguez y contó, además, con la intervención de algunos de los integrantes de la agrupación Trébol. Sonó 'El Redoble' en una noche en la que Cáceres se ha vestido de gala.