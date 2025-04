Central nuclear: El TSJEx anula ocho despidos en Almaraz al discriminar por razón de edad

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social número 41 de ... Madrid, que anuló ocho despidos realizados por la empresa Centrales Nucleares Almaraz Trillo A.I.E. (Agrupación de Interés Económico). Los ocho trabajadores tenían su centro de empleo en la Central Nuclear de Almaraz, asegurando los dos tribunales que fueron discriminados por razón de su edad. Se condena a la empresa a readmitirlos en sus puestos de trabajo, abonándoles los salarios de tramitación.

La Central Nuclear de Almaraz se empezó a construir en 1973, iniciando su actividad en 1983. Se da la circunstancia que de los ocho despedidos, siete llevan más de 40 años trabajando en esta central (uno 47 años, desde 1975), el que lleva menos está desde hace 24 años. Los salarios brutos anuales que cobran son elevados: Uno recibe 127.350 euros, dos alrededor de 120.000, cuatro unos 102.000 euros cada uno, y el que menos cobra recibe la cantidad anual de 99.194 euros.

En la actualidad la pensión máxima de jubilación al año es de 39.469 euros.

Tanto el Juzgado de lo Social de Madrid como la Sala de lo Social de Extremadura, al que recurrió la Central Nuclear, indican que el 22 de diciembre de 2020 se firmó el V Convenio Colectivo de la empresa, en cuyo artículo 44 sobre jubilación obligatoria decía: «Esta medida y la extinción del contrato de trabajo por esta causa, se halla expresamente vinculada a la garantía de empleo recogida en el presente Convenio y la nueva contratación, el relevo generacional, la utilización restrictiva de la Empresa de la contratación temporal y la existencia de empleos de calidad, estables y a tiempo completo».

Al día siguiente de firmarse este convenio, el 23 de diciembre, y con efectos del día 1 de enero de 2021, les fue comunicado a estos ocho trabajadores la extinción de sus contratos de trabajo, al aplicarse la cláusula de jubilación forzosa.

«Actuó precipitadamente»

El convenio indicaba que entraba en vigor a partir del 1 de enero de 2021 y era vigente hasta el 31 de diciembre del año 2023; pero el convenio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de febrero de 2021. La Sala de lo Social recalca que cuando la empresa decide la jubilación forzosa de estos trabajadores, el 1 de enero de 2021, «ni siquiera existía el convenio como norma jurídica, sino como proyecto en tramitación, al que le faltaba la publicación como requisito esencial de validez». Insiste el tribunal que el articulado del convenio no se puede aplicar hasta que el convenio se ha publicado en el BOE. «Por ello –dice la sentencia–, la empresa actuó precipitadamente al decidir la jubilación forzosa de los trabajadores el mismo 1 de enero de 2021, siendo así que el convenio no se publicó hasta el 11 de febrero de 2021». Por otra parte, la redacción del artículo 44 tuvo que reescribirse ya que la autoridad laboral no lo vio correcto.

Lo cierto es que la empresa extinguió 15 contratos por jubilación forzosa desde el 31 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021, y ha contratado a 25 nuevos empleados desde el 22 de febrero de 2021 al 17 de mayo de 2021.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Extremadura desestima el recurso presentado por la empresa. Confirma, por tanto, la nulidad del despido por discriminación por razón de edad. Contra esta sentencia solo cabe recurso de casación para la unificación de doctrina.