El TSJEx se adhiere a Cáceres 2031

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) se ha adherido a la candidatura de Cáceres como Ciudad Europea de la Cultura en 2031. La máxima institución judicial de la región se une así al impulso de distintas organizaciones, municipios y entidades extremeños que se han sumado al manifiesto de apoyo. «Queremos que la candidatura sea un ejemplo de unión de toda la sociedad y en esa ecuación no podía faltar el poder judicial, junto al ejecutivo y al legislativo que ya se han adherido al proyecto», expresó el alcalde.