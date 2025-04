El TSJ de Extremadura ratifica que la Torre de los Pozos es de dominio público

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ratifica la sentencia que establece que la Torre los Pozos y el tramo de muralla adyacente, donde se ... encuentra la denominada Plaza de Armas, es de dominio público. Por tanto, se desestima el recurso que habían interpuesto dos hermanos contra el fallo emitido por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres en junio.

Los hermanos defienden que su familia es la propietaria de estos inmuebles. Recurrieron la decisión del pleno del Ayuntamiento de Cáceres y en primera instancia, el juzgado no les dio la razón. Ahora, el TSJ de Extremadura confirma el fallo, contra el que únicamente cabe recurso de casación ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

«La sala comparte los argumentos de la sentencia que llevan a la desestimación del recurso, pues en ninguno de los documentos históricos analizados se habla de ceder el dominio ni de la Plaza de Armas ni, mucho menos, de la Torre de los Pozos, respecto de la que en todo momento se habla de uso», recoge el fallo.

Los magistrados reseñan que en todo momento, los técnicos del Ayuntamiento han rechazado que el dominio de la Plaza de Armas hubiera sido cedido a los hermanos. «Lo único que ha podido ser objeto de cesión (lo decimos a meros efectos dialécticos) es ese pequeño terreno para hacer un corral, cuyas dimensiones físicas quedan perfectamente determinadas en los documentos históricos, con una extensión muy inferior a la que tiene dicha Plaza», se añade.

Asimismo, aseguran que el error del que parte la apelante es considerar que la vivienda no está adosada a la muralla, sino que es el jardín o Patio de Armas el que lo está. «A nuestro juicio es correcta la tésis de los técnicos del Ayuntamiento cuando defienden que los inmuebles se encuentran adosados a lienzo de la muralla», se indica.

Al igual que en la sentencia que ha sido ratificada, el TSJ insiste en que en los documentos históricos aportados «no se acredita que se transmitiera el dominio sobre dichos inmuebles«, por lo que rechaza la interpretación de la familia que recurrió que estos inmuebles formaran parte del inventario municipal.

Los demandantes recurrieron la decisión que tomó el pleno del Ayuntamiento por la que se daba de alta y se inscribía en el Inventario de Bienes Municipales el tramo número 9 de la muralla, donde se encuentra ubicado el Baluarte. El juez de primera instancia falló que se trata de elementos de naturaleza demanial, es decir, de dominio público. Entre otros argumentos, apela a los artículos del Código Civil que establecen que las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio se definen como bienes de dominio público, por lo que no pierden su naturaleza demanial como bienes de uso público local.

La sentencia, que ahora hace suya el TSJEx, matiza que el inventario municipal es «un mero registro administrativo», que por sí solo no genera derechos de propiedad a favor o en contra del Ayuntamiento, para lo cual habría que recurrir a la jurisdicción civil, no al contencioso. No obstante, rechaza los argumentos en los que los demandantes basaban su recurso, que eran tres.

En primer lugar, indicaban que el Ayuntamiento viene reconociendo de forma expresa que esa parte de la muralla pertenece a la familia Quirós mediante sucesivos contratos de arrendamiento. Además, consideran «errónea» la interpretación de los textos históricos que hacen los técnicos municipales sobre el derecho de paso hasta la torre, y señalan que todos estos elementos constructivos figuran en el catastro como propiedad de los demandantes, sin que el Ayuntamiento, según dicen, haya presentado documento alguno que acredite su titularidad.

Bien demanial

La sentencia tumba todos estos argumentos. Considera «irrelevante» que el Consistorio haya venido arrendado estos espacios para poder usarlos, ya que lo que hay que determinar es si se trata o no de bienes de naturaleza demanial, una condición que ni prescribe ni está sujeta a acuerdos externos. Sobre la interpretación de los textos históricos, el juez indica que los demandantes no aportan ninguna prueba que avale su análisis, y en relación al catastro, señala que exigiría un «estudio civil» que excede las competencias del contencioso.

Además de rechazar los argumentos de los recurrentes, la sentencia destaca que ellos mismos «no han desplegado, fuera de este recurso, la acción lógica esperada de cualquier persona que vea atacada su propiedad por una obra ajena», es decir, que «permitieron a su vista, ciencia y paciencia» que el Ayuntamiento realizara obras sobre los elementos cuya propiedad reclaman, sin mostrar oposición alguna.

El Ayuntamiento de Cáceres lleva 14 años «ganando» patrimonio medieval para el uso público. Desde que en el año 2009 se recuperara la Torre de los Púlpitos, que reclamaban para sí dos miembros de la familia Mayoralgo, otros dos casos más (la Torre de los Pozos y la Torre Redonda) han dado cuenta de la dificultad para justificar la propiedad privada de espacios situados en la muralla y a cuya batalla judicial los particulares acuden con antiquísima documentación, en algunos casos en castellano antiguo, que termina pesando menos que el derecho de la ciudad a usar estos restos.