El TSJ declara nulo el despido de la empleada de una residencia de Cáceres que fue a trabajar con covid

Ocurrió el 4 de mayo de 2022, cuando era noticia que en Extremadura estaban aumentando los casos de covid y había 115 personas con coronavirus ... ingresadas en los hospitales de la región. Ese día, en una residencia de mayores de la provincia de Cáceres, un trabajador fue a tomarle la temperatura con un termómetro digital a una residente, y se dio cuenta de que en la pantalla figuraba una medición alta, de 37,5 grados. Preguntó quién se había tomado la temperatura y resultó ser una trabajadora, una gerocultora encargada del cuidado de los residentes. El trabajador, superior de la empleada, fue a una farmacia a comprar un test, le hizo la prueba a la empleada y dio resultado positivo, por lo que se marchó a su domicilio.

Otras trabajadoras, que eran contacto estrecho con esta empleada, no acudieron ese día a trabajar tras haber dado positivo en covid-19.

Ese mismo día la trabajadora recibió la carta de despido disciplinario aduciendo como causa de despido: «el incumplimiento muy grave de sus obligaciones». La empresa recalcaba que la gerocultora, tras tomarse la temperatura y dar fiebre, se quedó en el trabajo sin manifestar a su superior que presentaba síntomas de covid-19.

La empresa había informado a los trabajadores del protocolo covid-19, en donde se indicaba claramente que si un trabajador tenía síntomas compatibles con el coronavirus debía marcharse a su domicilio (con las medidas de distanciamiento e higiene adecuadas en el desplazamiento), y debía contactar con su médico o con su centro de asistencia primaria.

La empleada despedida llevaba siete años trabajando en la residencia. Percibía un salario mensual de 1.207 euros incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.

Ella recurrió el despido al Juzgado de lo Social de Plasencia, que confirmó el despido disciplinario. Volvió a recurrir a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ha emitido una sentencia en la que anula el despido. Tras declarar la improcedencia del mismo, condena a la empresa a readmitir a la gerocultora con las mismas condiciones que tenía antes del despido, o a indemnizarle en la cantidad de 8.948 euros.

Si la empleadora, empresa privada, opta por la readmisión, debe abonar a la trabajadora los salarios de tramitación que le correspondan desde su despido hasta la fecha de notificación de la sentencia.

'Salvada' por 0,2 grados

La Sala de lo Social se fija en un detalle importante para señalar que la trabajadora cumplió con el protocolo de actuación.

Según señala ese protocolo, «cuando algún trabajador presente síntomas de posible infección tales como fiebre (superior a 37,7) tos o dificultad respiratoria, a la persona afectada se la pondrá una mascarilla quirúrgica si no la lleva, y se trasladará a un área de aislamiento destinada a tal fin, o un área en la que pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros».

Según se indicó en su despido, ella no dijo nada cuando tenía 37,5 grados de temperatura. La sentencia recalca que según el protocolo de la empresa no tenía que comunicar nada ya que aún no había pasado de los 37,7 grados. Faltaban 0,2 grados.