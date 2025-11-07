Ni trufa ni pistacho: así sabe la hamburguesa más extremeña del Masters Burgers con Solete Repsol 'The Masters Burgers' ocupa durante cuatro días la plaza de toros de Cáceres en un evento de lo más apetecible

Irene Toribio Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:35 Comenta Compartir

Si algo tiene 'The Masters Burgers' es carácter extremeño, de eso no cabe duda. La plaza de toros de Cáceres acoge hasta este 9 de noviembre el campeonato de hamburguesas en el que siete de los ocho establecimientos participantes son extremeños.

Aunque todas tienen una pinta exquisita que consigue hacerte salivar solo con ver las imágenes, esta hamburguesa tan extremeña está causando sensación, tanto por sus ingredientes como por su original nombre: La mangurrina bellotera. Es la apuesta de Bendito Hogar, de Tiétar, que funde una carne selecta de vaca premium con ingredientes de la tierra, dando nombre a esta hamburguesa tan de Cáceres como de Badajoz.

Y todo desde un restaurante que ha conseguido hacerse con un Solete Repsol, un reconocimiento gastronómico otorgado por la Guía Repsol a esos sitios con encanto, cercanos y asequibles, donde se come bien y con gusto sin necesidad de lujo.

Su hamburguesa lleva pan brioche, crema suave de ajo domado, carne selecta de vaca premium a la brasa, queso cheddar, mermelada de higo y bacon, salsa de yema de huevo, glaseado con hoisin de higo, soja y lea perrins, tierra extremeña de fruto y torrezno y una ralladura de limón que le da el toque final.

No es la única que incorpora ingredientes de la tierra. Por ejemplo, la almendralejense Trotamundos ha preparado 'La Dama Blanca', «con lo mejor de Extremadura e Italia», cuentan. Al pan de patata le meten carne de vaca al punto perfecto, queso cheddar fundido, guanciale italiano crujiente, tomate caramelizado, salsa de queso de Torta del Casar con barbacoa dulce y un toque fresco de ralladura de lima. Va rematada con pimentón de la Vera y lluvia de guanciale.

'La perla negra' de 13 de junio incorpora su toque extremeño con «el oro de las Indias», una crema de patatera suave que hace aún más especial su hamburguesa pirata.

Los ocho participantes que quieren tener 'la mejor hamburguesa'

Las apuestas cacereñas son 13 de junio y Gumia, ambos situados en la capital. A ellos se suman Los Pininus de Serradilla, La Chata de Jarandilla de la Vera, Glotom de Jaraíz de la Vera y Bendito Hogar de Tiétar.

Por parte de la provincia de Badajoz, la representación corre a cargo de Trotamundos, restaurante ubicado en Almendralejo. Completa el listado un establecimiento andaluz, concretamente de Huelva, llamado Global Burger.