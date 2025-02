Los tropezones de los concejales cacereños

Circular sin seguro durante un año y sin haber pasado la ITV de su vehículo le ha costado dos puestos a Andrés Licerán, la ... concejalía de Seguridad y la portavocía municipal. No ha sido el primer concejal que tiene una sonada metedura de pata. En los últimos años, los tropezones de miembros de la Corporación con alguna trascendencia pública se han repetido en diversos asuntos. La novedad es que está vez el protagonista lo ha pagado en sus carnes. En otros casos se pidieron dimisiones y poco más. Otras veces se asumió lo sucedido. Desde la confusión de un escudo de los Reyes Católicos que fue retirado al creer que era franquista al error de la concejala que votó a favor de una operación que afectaba a unos terrenos de su padre. También se dio el caso de un edil al que la Policía Local reprochó en un informe que provocase mayor «encrespamiento» en una manifestación.

Los últimos días ha estado en primer plano el hombre de confianza absoluta del alcalde. Más que su mano derecha, la persona que organizó su campaña, la que llevó a Luis Salaya al sillón de la Alcaldía. Ha sido la imagen del propio Gobierno cada viernes en rueda de prensa. No se le podía pasar por la imaginación la trascendencia que, como dijo el propio alcalde, tomó el caso de su incidente 'sin papeles'.

Es la última conocida, pero hubo otras antes a diferente nivel. Los ejemplos sirven para corroborar la dificultad de ejercer una función pública con el escrutinio de la opinión pública. El cargo manda. También el impacto de todo lo que se hace.

Ampliar Montaña Jiménez y los terreros de los que era copropietario su padre cuando votó a favor en una operación urbanística. HOY

El alcalde respondía esta semana a las peticiones de dimisión realizadas por el PP que ellos, el PSOE, no habían actuado igual en circunstancias similares. Sin embargo, el antecedente más cercano indica que no fue exactamente así. La concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras, Montaña Jiménez, en el mandato del PP entre 2015 y 2019, llegó a votar en una comisión de Urbanismo a favor de una operación urbanística de la que su padre era partícipe como propietario de los terrenos. Era el futuro centro comercial junto a Carrefour. El voto no era decisivo, pero al no ausentarse cometió un error que dio munición a la oposición, en esa ocasión al completo.

Dijo la edil que no fue consciente. Montaña Jiménez, que exhibía el currículo académico más brillante en aquella Corporación, vivió los peores días aquel mayo de 2017. «No le di importancia, pero quizás debería haberme abstenido», admitía.

Dimisión

El PSOE con Luis Salaya al frente pidió su dimisión por la gravedad del asunto. Lo hizo toda la oposición en un comunicado conjunto, algo que no suele ser habitual. Se sumaron Podemos y Ciudadanos. «Seguimos esperando que Montaña Jiménez cumpla con su obligación y dimita», escribió en redes el actual alcalde. Días antes hablaba de «conductas irregulares» ante las que se debía ser «inflexibles».

El Gobierno, del PP, le quitó importancia. Pero eso fue al principio. Más adelante, en Junta de Gobierno se decidió una reprobación que saldría publicada luego en el BOP. El Ejecutivo de Elena Nevado admitió una «infracción grave». Las relaciones nunca volvieron a ser las mismas y Jiménez salió, también por propia voluntad, de la lista de los comicios de 2019.

Ampliar Santiago Pavón, de Izquierda Unida y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento en 2017, conversando con un policía durante la manifestación de jóvenes antifascistas. HOY

Concejal en la manifestación

Mucho antes, en 2007, fue el PP el que pidió que dimitiera Santiago Pavón. El edil de IU participó en una manifestación antifascista. Un informe interno de la Policía Local indicó que no se comportó correctamente con los agentes. Incluso contribuyó a encrespar el ambiente. No fue a más. El ataque del PP a Pavón era en realidad a la alcaldesa, Carmen Heras. El PSOE gobernaba con el apoyo de IU.

Más atrás, hasta 2002, hay que remontarse para recordar el corte de luz en la sede vecinal y el bar de la asociación de Aldea Moret. La decisión del entonces concejal Joaquín Rumbo, a instancias de la presidenta del barrio, llegó luego a los juzgados con una condena en primera instancia por coacciones. Por medio, también un desalojo. El alcalde optó por mantenerle en sus funciones y defendió la actuación. Cinco años después la Audiencia Provincial le absolvió del delito de prevaricación. «No me sentía culpable de nada», reconoció Rumbo, hombre de confianza de José María Saponi.

El falso escudo franquista

El Gobierno socialista tuvo muchos problemas entre 2007 y 2011, pero dos de ellos le provocaron serios dolores de cabeza al concejal más activo. Miguel López llevaba Obras y tomó la decisión de sustituir el escudo de la Plaza de Colón para hacer cumplir la memoria histórica.

El objetivo era ir quitando poco a poco los símbolos relativos a la dictadura. Lo que no podía ni imaginar este combativo sindicalista curtido en mil batallas y mano derecha de Heras fue que un 'error heráldico' casi le arruina. Voces autorizadas confirmaron que el escudo no era franquista sino de los Reyes Católicos. Fue noticia nacional y el PP pidió su salida del Ayuntamiento. Un escenario ya conocido.

Ampliar Escudo de la Plaza de Colón que no era franquista.

También Miguel López, un hombre clave para que llegasen a buen puerto las inversiones millonarias del Plan E del Gobierno central, se las vio y se las deseó con otro contratiempo. La obra del cementerio llevó a un cambio radical en la zona de homenaje a las víctimas de la guerra civil. En lugar del jardincillo apareció un camino de hormigón. «Cemento sobre los fusilados de la guerra por un 'error técnico'», tituló HOY el 16 de marzo de 2010. Las responsabilidades se las pidieron al concejal pero el responsable de los trabajos no le consultó y actuó por su cuenta al retirar la lápida. «En ningún momento se ha querido herir la sensibilidad», se disculpó el edil. La zona fue repuesta y objeto de un proyecto de mejora completo.

Ampliar Firma del hermanamiento de Cáceres y Lumbini. HOY

Lumbini: Copia y pega

Más recientemente, otros patinazos. El memorando de entendimiento entre Cáceres y Lumbini para el hermanamiento de ambas ciudades apareció con contenido relativo a organismos que el Ayuntamiento de Cáceres no tiene. Era un error. Más bien un 'copia y pega' del borrador que tenía Madrid. Se basaba en una ley que no afecta a Cáceres. El PP denunció la 'chapuza' y el Ayuntamiento respondió que el documentó lo revisó el vicesecretario. La firma era de los alcaldes de Cáceres y Lumbini.

En el anterior mandato otro traspiés reconocible fue el del convenio para los toros con Caja Extremadura. La entidad bancaria ponía 25.000 euros, aunque en su momento solo se habló de colaboración para la feria y no se dio la cuantía. Un informe de la Intervención hablaba de 'subvención encubierta' a una empresa. Podemos puso el asunto en manos de la Fiscalía. Fue un mal trago para el concejal de Festejos, Pedro Muriel, y la alcaldesa Nevado. El caso fue archivado pese a que la propia Fiscalía aludió a «posibles irregularidades» administrativas. Un juzgado desestimó en 2020 el pago de los 25.000 euros a la empresa que organizó la corrida y se pidieron explicaciones. El PP ya estaba en la oposición, tal y como ha demostrado estos días al sacudir con fuerza el caso protagonizado por Licerán. Por ahora, el último resbalón de un concejal cacereño.