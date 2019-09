El trolebús de la memoria

Uno, que no es de playa ni de chiringuito, disfruta de sus vacaciones estivales en una de esas ciudades europeas que tenía pendiente de conocer, buscando temperaturas suaves y evadirse del hastío que asola Cáceres cada mes de agosto. Sus calles llenas de tranvías, trolebuses, evocaciones históricas, ilusión de progreso y pedagogía sobre su amargo pasado, despiertan mi melancolía y me pregunto qué sería de mi ciudad si tuviera memoria en lugar de soberbia, si hubiera mostrado a sus vecinos de donde vienen y hacia dónde van, en lugar de inducirles a olvidar, si quienes llegaron para recuperar la memoria de Cáceres, salvo casos aislados que incluyeron la retirada de un escudo por equivocación, hubieran sido diligentes ohubieran sabido terminar el trabajo, en lugar de promover sin querer el rechazo de una ciudad inmovilista que alza la cruz del terror en una de sus arterias principales, impregnándonos su olor a naftalina y su aureola de miedo.

Qué sería de mi ciudad si en lugar de cobardía, complacencia, incompetencia, o simplemente por falta de dignidad, las dos grandes centrales sindicales se ruborizasen con su propio discurso, al consentir que el principal edificio donde se alojan desde hace años, siga flanqueado por el escudo falangista y por otro, de descomunales proporciones, del antiguo sindicato vertical, en una avenida que además lleva el nombre del dictador Primo de Rivera. Qué sería ahora de mi ciudad si no hubiera aceptado durante más de cuarenta años el engaño, tal y como no la acepta hoy la ciudad donde ahora me encuentro y que sufrió la represión nazi y soviética, pero que nunca volverá hacia atrás, porque sus calles, museos y memoriales, les mantienen despiertos. Y es así, cómo a orillas del caudaloso río, contemplé sus bellos puentes y a su ya moderno trolebús. Uno que fue a evadirse.