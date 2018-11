Los tres hospitales de Cáceres seguirán operativos juntos un tiempo cuando abra el nuevo Elena Nevado y José María Vergeles a la entrada del hospital, con Valentín Pacheco. / JORGE REY El SES está pendiente de la recepción de la obra y de las pruebas finales de la instalación eléctrica, por lo que hasta «antes de Navidad» no llegarán los primeros pacientes MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 1 noviembre 2018, 08:46

El consejero de Sanidad pone por delante de la apertura del nuevo hospital de Cáceres la seguridad en las instalaciones. José María Vergeles insistió ayer en esa idea en el transcurso de la visita que realizó junto a la alcaldesa, Elena Nevado, al futuro centro. Era la primera vez que miembros del equipo de Gobierno local accedían al interior del mismo, tras haber sido invitados por el propio consejero en su última visita al Ayuntamiento, el pasado mes de septiembre. Junto a Nevado estuvieron los concejales de Urbanismo, Valentín Pacheco, e Infraestructuras, Montaña Jiménez. La presencia de ambos tiene que ver con sus competencias, al estar pendiente aún la construcción del acceso principal y la modificación del contrato que permitirá la llegada del autobús urbano hasta allí a través de la renovada línea 3.

Vergeles había anunciado la entrada de los primeros pacientes en el hospital universitario de Cáceres para este mes de noviembre. Ayer alargó un poco más la previsión. «Antes de Navidad», precisó por la insistencia de los medios. La explicación tiene que ver con un primer detalle. La obra civil todavía no ha concluido, aunque se espera que la recepción de la misma se produzca en las próximas semanas. Además, será necesario comprobar la respuesta de las instalaciones eléctricas, una vez montada la subestación. «Estamos pendientes de probar las instalaciones eléctricas. Es algo que nos preocupa muy mucho. No se trata solo de abrir el hospital sino de hacerlo en condiciones de seguridad», argumentó el máximo responsable del Servicio Extremeño de Salud (SES). De hecho, reconoció que en este momento no se puede dar una fecha concreta, ya que se harán esas pruebas de la instalación eléctrica sin pacientes a lo largo de noviembre y no se descarta que a final de mes o principios de diciembre se puedan ir abriendo algunos espacios de consultas. «Estamos en un punto crítico», subrayó Vergeles antes de matizar que hasta que no se ejecuten esas pruebas y se conozca su resultado no se dará ninguna fecha: «Tenemos prisa por abrir, pero también es prioritaria la seguridad. La seguridad estará por delante de cumplir una promesa por unas semanas de retraso», enfatizó más adelante.

Nuevo retraso

Fue la propia alcaldesa la que después de agradecer al consejero su invitación aludió a un nuevo retraso. «Tengo que lamentar que se nos dio una fecha que era noviembre y es obvio que en noviembre no va a abrir. Se ha pospuesto a enero y vamos a ver si es posible».

Elena Nevado se compromete con la Junta de Extremadura a colaborar desde el Ayuntamiento para que el hospital sea por fin una realidad.

José María Vergeles opina que no es «tan complicado» que el centro esté abierto a principios de 2019: «La idea es que abra en el mes de enero el hospital completo, lo más completo que pueda», puntualiza.

No esconde el consejero de Sanidad que en contra de lo que se había venido planteando, los cacereños tendrán durante un tiempo sus tres hospitales operativos. Es decir, la apertura del nuevo no implicará el cierre automático del Nuestra Señora de la Montaña.

El traslado de la unidad de Psiquiatría hasta el San Pedro de Alcántara obliga a hacer una adaptación de espacios, explica. «Intentaremos que sea el menor tiempo posible», refrenda.

«Las personas que ingresan en una unidad de Psiquiatría requieren de unas medidas de seguridad que hacen necesaria esa adaptación», detalla. Ese traslado del Nuestra Señora de la Montaña al San Pedro de Alcántara será el último que se realice. Son necesarias obras de adaptación para esas unidades especiales como Psiquiatría y a la que también se une según el plan elaborado Geriatría.

Serán necesarias obras de accesibilidad en las paradas del autobús La alcaldesa se hizo esperar durante casi un cuarto de hora en el que el consejero departió con técnicos y periodistas a las puertas del acceso principal, junto a la zona de atención a los pacientes. Luego, ya con Elena Nevado, la comitiva se desplazó hasta la tercera planta. Allí visitó una de las habitaciones, la 362. En principio individual, aunque con todo el aparataje listo por si es necesaria una segunda cama. «Con vistas a la mina de litio», se escuchó entre los presentes. El paisaje desde las ventanas del centro es un lujo indiscutible, con la dehesa extremeña y la Montaña de fondo. Material de obra, pasillos pendientes de la brigada de limpieza, equipos por llegar, acceso principal... Al nuevo hospital le faltan algo más que remates. Por ejemplo, si abriera hoy el bus aún no estaría listo. Sigue pendiente la modificación del contrato del autobús para que el transporte urbano llegue allí. El coste se ha rebajado hasta unos 160.000 euros y serán necesarias obras de adaptación para que las paradas tengan las condiciones requeridas en accesibilidad.

«Hay que quitar el miedo a la población. La mayoría de las áreas de salud tienen dos hospitales. Badajoz, el propio Cáceres... No pasa nada», señala Vergeles. Pese a ello, aclara que está deseando entregar las llaves del hospital provincial a la presidenta de la Diputación. Incluso se refirió a febrero como posible fecha para esa entrega. Ya se han adjudicado los contratos para el proceso de traslado y su asistencia técnica. También se ha desbloqueado el concurso del renting de alta tecnología, adjudicado a Siemens en agosto (28 millones) pero que no se ha formalizado hasta hace unos días por un recurso. Otro recurso de un licitador mantiene bloqueado el contrato de los aceleradores lineales, mientras que el doble búnker de «oncología radiológica pública», según el consejero, ya está listo.

«El interés es abrir y hacerlo en las mejores condiciones», resume. Vergeles acompaño a Nevado junto a los técnicos de la constructora San José-Magenta por los pasillos, habitaciones y quirófanos de un hospital que ya se atisba, pero al que aún le queda. Uno de los mejores ejemplos es la cafetería, en bruto, y lejos de acabarse. Las letras con el nombre del centro, con su verde corporativo, eso sí, ya lucen.