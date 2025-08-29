Tres equipos locales competirán en la final del World Robot Olympiad

Redacción CÁCERES. Viernes, 29 de agosto 2025, 07:26 Comenta Compartir

La próxima Final Nacional de la World Robot Olympiad (WRO), el evento de robótica educativa más importante de España, se celebrará en Cáceres los días 20 y 21 de septiembre con un marcado acento local. Tres equipos de jóvenes cacereños de la academia Tecnistem han logrado la clasificación para competir en la final en casa.

El equipo Pixel Sports está formado por Jaime y David, ambos de 15 años, que competirán en la categoría RoboSports, con el desafío de construir un robot de LEGO capaz de dominar un partido lanzando pelotas al campo contrario.

El conjunto Delfitrics está compuesto por Juan y Fernando, que con solo nueve años son un ejemplo de superación. El año pasado se quedaron a las puertas de la clasificación, obteniendo un segundo puesto en la regional. Lejos de desanimarse, este año han vuelto con más fuerza, proclamándose campeones en la categoría RoboBasic.

Por último, el equipo Ying Yang Lego Robotics lo forman Rafa y Enzo, que son los más pequeños del grupo. Con solo siete años han ganado la categoría Future Innovators con un proyecto que podría revolucionar las ciudades: un autobús robotizado capaz de detectar un atasco y elevarse para pasar por encima de los coches.

La final nacional de la WRO en Cáceres no solo será un escaparate tecnológico de primer nivel, «sino también la oportunidad de celebrar y animar a una generación de jóvenes cacereños que ya están diseñando el mañana», señalan los responsables de la academia Tecnistem.