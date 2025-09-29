Tres equipos extremeños, a la final mundial de robótica viajarán a Singapur para representar a España en la gran cita internacional de robótica educativa

CÁCERES. Lunes, 29 de septiembre 2025

Tres equipos extremeños brillaron en la final nacional de la World Robot Olympiade (WRO) Spain 2025 y viajarán a Singapur para representar a España en la gran cita internacional de robótica educativa. Los equipos clasificados son Recargables Zero (Arcadroidex) en Robomission Senior, The Rockets of Orion (Coconet Mentes Creativas) en Robomission Elementary y Ying Yang (Tecnistem) en Future Innovators Elementary.

El pasado fin de semana, Cáceres se convirtió en el epicentro de la ciencia, la tecnología y la innovación juvenil con la celebración de la Final Nacional de la World Robot Olympiad (WRO) Spain 2025. El Pabellón Multiusos reunió a más de 300 niños y niñas distribuidos en 107 equipos llegados de toda España, que vivieron intensas jornadas de descubrimiento, talento y convivencia.

El evento fue organizado por la Asociación Okola y la Fundación Educabot, con la colaboración de numerosas instituciones, empresas y más de 50 voluntarios para el desarrollo de la competición y del programa paralelo de talleres, charlas y visitas.