Tres equipos extremeños, a la final mundial de robótica

viajarán a Singapur para representar a España en la gran cita internacional de robótica educativa

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Tres equipos extremeños brillaron en la final nacional de la World Robot Olympiade (WRO) Spain 2025 y viajarán a Singapur para representar a España en la gran cita internacional de robótica educativa. Los equipos clasificados son Recargables Zero (Arcadroidex) en Robomission Senior, The Rockets of Orion (Coconet Mentes Creativas) en Robomission Elementary y Ying Yang (Tecnistem) en Future Innovators Elementary.

El pasado fin de semana, Cáceres se convirtió en el epicentro de la ciencia, la tecnología y la innovación juvenil con la celebración de la Final Nacional de la World Robot Olympiad (WRO) Spain 2025. El Pabellón Multiusos reunió a más de 300 niños y niñas distribuidos en 107 equipos llegados de toda España, que vivieron intensas jornadas de descubrimiento, talento y convivencia.

El evento fue organizado por la Asociación Okola y la Fundación Educabot, con la colaboración de numerosas instituciones, empresas y más de 50 voluntarios para el desarrollo de la competición y del programa paralelo de talleres, charlas y visitas.

