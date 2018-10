Tres colegios públicos de la ciudad renuncian por falta de alumnos Domingo, 21 octubre 2018, 10:41

Tres colegios públicos de la ciudad de Cáceres han renunciado este año a las actividades extraescolares. El Alba Plata, que ofrecía Fomento de la Lectura y refuerzo de las destrezas instrumentales y el Gabriel y Galán, que había brindado la actividad de Inteligencia Emocional e Informática, no contarán con estos cursos por primera vez. El colegio El Vivero tampoco ofrece actividades formativas complementarias desde hace varios cursos. Son los centros a través de su Consejo Escolar los que deciden acerca de las propuestas que más les interesan, e incluso pueden preferir no optar por ninguna de ellas por considerar que no existe la demanda suficiente como para que se desarrollen en su centro escolar.