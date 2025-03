«En el tren de Extremadura pasan muchas cosas, no solo retrasos y averías»

Que en el tren que une Extremadura con Madrid pasan cosas lo sabe todo el que viva en la región, pero Fran Leal (Cáceres, ... 1985) ha creado un mundo literario en torno a esos viajes. El libro 'Estaciones de una vida' (Editorial Cuatro hojas), que presenta el próximo día 30 en el Otoño Literario, recoge 13 relatos que tienen como leit motiv el movimiento ferroviario. Licenciado en Humanidades y especializado en comunicación vivió una década en Madrid hasta que recientemente se ha mudado a Mallorca. Propone una lectura al ritmo del 'chacachá' del tren para llevar al lector «en volandas». La obra, de 114 páginas, puede leerse en un trayecto entre Madrid y Cáceres y aún sobrar algo de tiempo.

–¿Cómo surge este libro?

–El libro lo escribo por necesidad, sé que es el típico cliché, pero es que fue terminarlo y quitarme mucho peso de encima, a nivel creativo pero también mental. Nunca me había lanzado a escribir algo como un libro de relatos. También ha sido una forma de devolver el amor a la tierra, el amor a la familia, a los amigos, y hacerlo de la mejor manera que sé.

–¿Por qué elige el tren como hilo conductor de los relatos?

–Siempre se ha relacionado a este medio de transporte con el cine, con el mundo de la imagen. Dentro del tren pasan muchas cosas, lo que pasa es que vamos con las orejas tapadas. Es como en el Metro, entras en un vagón atestado y no escuchas nada, entre otras cosas por poder mantener la salud mental. Pero si tú te montas en un tren, y más en el de Extremadura, se pueden escuchar y vivir muchísimas cosas, no solo averías. Lo uso mucho, me encanta viajar en tren y siempre lo cojo para ir de la capital a Cáceres.

­–Coger el tren en Extremadura ha llegado a ser una especie de deporte de riesgo.

–He de reconocer que además de los retrasos nunca he vivido algo muy dramático, pero soy consciente de la realidad del sector ferroviario. En realidad es el reflejo del trato que Extremadura recibe en otros muchos aspectos, es como esa dejadez, esa frase tan recurrente de que no está de camino a ningún sitio y estamos como estamos.

–Ver en un mapa la red de infraestructuras ferroviarias muestra esa 'calva' de zonas como Extremadura.

–Sí, sí, de Huelva hacia arriba, hacia Salamanca, es prácticamente un solar en el que no hay infraestructuras.

–¿Y qué pasa en sus relatos en ese trayecto entre Madrid y Cáceres?

–Las historias pasan en Cañaveral, en Oropesa, en Torrijos, en Talavera, las estaciones por las que transcurre el tren de camino a Cáceres. Y de fondo el conflicto, los retrasos, las averías y cómo hay diferente manera de afrontarlos, al final hay quien responde de una manera agresiva, hay quien responde de una manera estoica, hay quien intenta buscar el interés económico. En el fondo, cuando hay un conflicto vemos el reflejo de la sociedad y la manera de afrontarlos a veces nos dice mucho de la sociedad que tenemos.

–¿Es realidad o es ficción?

–He abordado el libro desde la experimentación. Hay mucho de realidad y mucho de ficción, muchas cosas pueden pasar y mucho autobiográfico. En un ejercicio de sinceridad no sé si es realidad o es ficción lo que estoy contando, algo que me permite reflexionar sobre cómo vamos construyendo nuestra memoria y cómo los recuerdos de hoy no van a ser los mismos de los que tenga cuando tenga 60 años.

Crítica social

–¿Y en cuanto a los temas?

–Intento hablar de amor, que es algo que cuesta a veces, reconocimiento a la pareja, amigos, familia, cómo el trabajo nos ha invadido la vida personal y ya no tenemos. También trato el tema de la muerte, la crisis de valores, la crisis económica...

–Así que no es un mero divertimento, también hay crítica social.

–Claro, yo me quito una losa, aprovecho la literatura para hablar de ciertos temas. La respuesta que estoy recibiendo hasta ahora de personas que lo han leído es que saca sonrisas, que enternece por momentos y que por momentos enerva, por lo que creo que el objetivo que me plantee está cumplido.