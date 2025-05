Trece años desde el no del jurado que decepcionó a toda una ciudad

'Se rompe el sueño de Cáceres 2016'. Así titulaba el 1 de octubre de 2010 la edición en papel de este diario la ... información sobre la eliminación de Cáceres de la carrera hacia la capitalidad de 2016, un fallo que se hizo público en el museo Reina Sofía de Madrid, en donde un mes antes, el 27 de septiembre, la delegación cacereña desentrañó ante el jurado su proyecto, 'La fuerza del abrazo'.

Además del presidente la Junta Guillermo Fernández Vara y de la alcaldesa, Carmen Heras, otros cinco miembros, la parte más técnica, compuesta por la cineasta Irene Cardona, la galerista Helga de Alvear, Mariam Núñez y Javier Pizarro, redactores del proyecto y Carlos Ongallo, experto en comunicación institucional, fueron desgranando durante hora y cuarto las fortalezas cacereñas. Y todos ellos salieron satisfechos por su ponencia, recibieron aplausos y pensaban que estarían entre los elegidos. Pero no. Cuando el jurado empezó, por orden alfabético, a enumerar el nombre de las ciudades agraciadas, allí no estaba Cáceres. Fueron Burgos, Córdoba (la primera que se presentó), San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza. En 2012 se supo que era la capital donostiarra la encargada de representar a España como Capital Europea de la Cultura. El planchazo fue de los grandes y la cara de Carmen Heras era la de la pura decepción. Intentó reponerse pronto. «Nada de malas caras, lo que somos nosotros no lo dice ningún jurado ni lo dice Madrid», aseguraba la alcaldesa cacereña todavía en el Reina Sofía intentando levantar el ánimo a sus compañeros.

Todos pensaban que había posibilidades reales al menos de pasar la primera criba, pero el sueño, igual que las miles de camisetas de Cáceres 2016, tuvo que guardarse en el fondo de un cajón que ahora, trece años después, vuelve a abrirse para buscar de nuevo la ilusión que acarrea la capitalidad cultural.

Siete ciudades

Con el anuncio de la candidatura de Cáceres 2031 ya son siete las ciudades interesadas en presentarse a Capital Europea de la Cultura. Según la página web de la presidencia española de la UE Jerez de la Frontera, Granada, Burgos, Gijón, las Palmas de Gran Canaria y Toledo han mostrado ya su interés en este objetivo. Algunas, como Las Palmas y Burgos, también compitieron contra Cáceres para 2016. Esta ciudad ya tiene en marcha una página web bajo el epígrafe de 'Renacimiento' en la que ofrece detalles sobre su proyecto y su agenda cultural.