Tras encontrarle culpable, le absuelven del delito de construir una casa ilegal en Monfragüe

Un año y nueve meses de prisión, pagar 2.700 euros de multa y tirar la obra que había hecho. Esa era la condena que ... el Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia impuso a un vecino de Serradilla.

Según la sentencia, el 21 de noviembre de 2019 agentes del Seprona descubrieron que el acusado, que tiene 60 años, estaba haciendo obras en una parcela de Serradilla, dentro de los límites del Parque Nacional de Monfragüe. Las obras consistían en la reforma de una construcción antigua de piedra con tejado a dos aguas con chapa metálica, con una fachada principal de 9,70 metros, con un ancho de 3,90 metros y con una altura en la parte más alta de la construcción de 2,80 metros. El interior se encontraba diáfano, y con una habitación, pudiendo acceder a ella sólo por una ventana que da a la calle. Dicha habitación es de 2,70 metros de largo por 3,70 de ancho, siendo la misma altura que el salón. La vivienda que construyó sobre la construcción antigua de piedra tiene cuatro ventanas y puerta. También construyó un espacio adosado a la fachada del edificio (porche sin techo), de 9,70 metros de largo por dos metros de ancho. La sentencia indicaba que había obtenido autorización de limpieza de jaras, zarza, labrado de vega y restauración e construcción, recalcando que las obras hechas no se ajustaban a la autorización concedida.

Las razones de la Audiencia

El condenado recurrió la sentencia a la Audiencia Provincial de Cáceres que ha decidido absolverle. Indica que obtuvo permiso del Parque Nacional de Monfragüe, pero no solicitó la licencia municipal, por lo que no estaba autorizada. La sentencia de la Audiencia señala que los informes indican que la obra de rehabilitación es posible, concretamente la reutilización de las edificaciones preexistentes, para vivienda u otros de los usos no autorizados. «Sin embargo -dice el tribunal-, se dice que esta obra no es conforme a normativa porque no tiene uso, cuando justamente con la rehabilitación lo que se pretende es darle el mismo uso que el que tradicionalmente tenía. Si se puede rehabilitar una construcción en ruinas para darle un uso permitido, la obra debería ser autorizable. Otra cosa distinta es que el acusado se haya excedido en la autorización y su conducta sea sancionable en vía administrativa».

La Audiencia acuerda la libre absolución del acusado, sin perjuicio del derecho de la administración a perseguir y sancionar las infracciones urbanísticas en la que haya podido incurrir.