Transportes mantiene las restricciones como aeródromo y para ultraligeros en la Cervera de Cáceres

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) mantiene sus restricciones de vuelo sobre los terrenos de la Cervera. Las mismas se pusieron ... de manifiesto el pasado verano, después de que fuesen colocados unos carteles informativos en los que se reseñaba la prohibición de uso «para cualquier actividad aeronáutica».

Además, se advertía de que «las infracciones y sanciones» en caso de utilización indebida se fijaban en la vigente Ley 21/2023 de 7 de julio, de Seguridad Aérea. La Dirección General de Aviación Civil había argumentado que no existía entonces «ninguna autorización administrativa en vigor».

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) subraya, a consultas de HOY, que en estos momentos no tiene sobre la mesa ningún expediente relativo a la Cervera, con vistas a levantar esas restricciones o autorizar usos que ahora no se permiten. «En la actualidad no existe ningún expediente en Aesa relacionado con el aeródromo de la Cervera», corrobora.

En una respuesta parlamentaria, el Gobierno detalla que no se pueden desarrollar tareas de aeronáutica

«Sin una autorización de apertura al tráfico, la única forma de operar sometida a determinadas limitaciones, sería como aeródromo eventual», incide la agencia de seguridad. Recuerda, no obstante, que «para este tipo de operación» es necesario cumplir determinadas condiciones. Uno de los requisitos que se fijan, refrenda, es «contar con el permiso del propietario del terreno».

La respuesta de la Aesa viene a certificar otra del propio Ministerio de Transportes. Lo hace en respuesta a una pregunta parlamentaria relacionada con este asunto. La realizó por escrito el senador del PP José Antonio Monago, y la contestación oficial es que en la Cervera no es posible la actividad aeronáutica: «No se puede desarrollar –explica– al no contar con las autorizaciones pertinentes».

El Mitma confirma que la Cervera no tiene autorización ni como aeródromo de uso restringido o de uso verificado ni como campo de vuelo para naves de estructura ultraligera.

Sin solicitud

«Para obtener la autorización pertinente –continúa la respuesta oficial– sería necesario presentar la correspondiente solicitud ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), para que esta pueda tramitar la autorización de la infraestructura», tras analizar si cumple con los requisitos, resume. La propia a Aesa constata, sin embargo, que en la actualidad «no existe ningún expediente» abierto sobre la Cervera. «No se ha presentado la preceptiva solicitud de autorización de aeródromo de acuerdo con el Real Decreto 1070/2015», con lo que «no es posible» darle uso como tal.

A pesar de todo, el Ministerio de Transportes subraya en su respuesta al PP que la voluntad del Gobierno es «facilitar e impulsar toda actividad aeronáutica en todo el país y, en particular, –matiza– en Extremadura».

Asegura el Ministerio que su objetivo es «facilitar» la actividad aérea en Extremadura, que ya tiene 11 aeródromos, aclara

Aporta el dato de que la comunidad autónoma cuenta con «un total de 11 aeródromos de uso restringido». Según se ha venido informando, no obstante, Cáceres es la única provincia de España que no lo tiene. Ello genera malestar entre los colectivos que se dedican a la actividad aeronáutica así como quejas en el sector empresarial.

Los Arenales, tampoco

Se añade que el proyecto de los Arenales no pasó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Ministerio para la Transición Ecológica, que tumbó la iniciativa de la Junta después de una tramitación que se había prolongado años. La decisión afectaba al desarrollo de Cáceres, denunció el exgerente de Catelsa, Marcelo Muriel.

A su vez, Francisco J. Hernández, presidente de la Federación Aeronáutica de Extremadura (Faes), ha defendido que faltaba interés en hacer ese aeródromo. Se cuenta con 30.000 euros en las cuentas regionales para 2023.

Hernández Mogollón ha aclarado que la actividad de aeromodelismo sí es posible en la Cervera, por una concesión administrativa de uso de los terrenos que data de 1988. Pese a ello, como informó HOY, una de las ausencia en la agenda primaveral de Cáceres, salvo sorpresa, será la de todo un clásico, el Bellota Jet, que reunió a 75 pilotos en su última edición. La explicación que se ha venido dando alude a motivos económicos.