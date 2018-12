Trabajadores de PROA en Cáceres niegan que se abandonara a un usuario con una fractura Una de las personas acusadas declara en el juicio en el Juzgado de lo Penal número2. :: Lorenzo cordero La acusación pide tres años de prisión para seis empleados, que aseguran que el discapacitado intelectual de 20 años no se lesionó en el centro SERGIO LORENZO Cáceres Martes, 18 diciembre 2018, 07:54

«Estaba bien, como otros días», «no le pasó nada en PROA», aseguraron de manera reiterada numerosos trabajadores del Centro Público de Educación Especial de Cáceres, que ayer declararon en un juicio en el que seis de ellos estaban sentados en el banquillo acusados de haber cometido un delito de abandono de persona con discapacidad. Detrás de los acusados estaban bastantes compañeros que querían mostrarles su apoyo, indicando alguno que estaban dolidos por la denuncia que habían puesto los padres. «Es que para nosotros G. (la persona con discapacidad) era como de la familia, hasta la madre nos decía que le mimábamos demasiado».

G. ingresó en PROA cuando tenía 8 años y allí ha estado acogido durante 12 años, hasta que se fracturó un tobillo en el 2014. Él tiene una discapacidad intelectual y física, una enfermedad degenerativa que le afecta a los huesos y tiene dificultad para comunicarse con los demás.

Los seis empleados de PROA están acusados por lo que le ocurrió a este joven el 18 de septiembre de 2014. Según sus padres, cuando a primera hora de la mañana fue una furgoneta de PROA a recogerle a su casa en Arroyo de La Luz, estaba bien y hasta subió al vehículo por sus propios medios. La imagen cambió totalmente cuando esperaron a que se lo trajeran en la misma furgoneta a las tres menos cuarto de la tarde. «Eran las tres y cuarto y todavía no había llegado -declaró el padre-, pensamos que la furgoneta se había averiado. Cuando llegaron, nos dijeron que a nuestro hijo le pasaba algo, que le estaba como dando un ataque; pero no era un ataque lo que tenía, lo que tenía era mucho dolor. No se movía. Le miré el pie izquierdo y era como si la zapatilla hubiera explotado. El tobillo lo tenía totalmente inflamado y negro».

Cuando los padres recogieron al hijo tenía el tobillo de la pierna izquierda muy dañado

De allí le llevaron al centro de Salud de Arroyo de la Luz, y luego fueron a Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara. Primero le dijeron que era un esguince, pero después ya fue una fractura de tobillo. Para los padres está claro que la lesión se la produjo su hijo en PROA, en donde ellos aseguran que le desatendieron, decidiendo ponerle en una silla de ruedas hasta que fue llevado a la furgoneta de vuelta a su casa. El abogado de los padres, Enrique Pont, dijo en el juicio que el joven estaba tan mal, que no podía andar y que fueron cinco personas las que le metieron en la furgoneta.

Eso fue desmentido por los trabajadores. Aseguraron que fueron tres los que le ayudaron a subir a la furgoneta, como había pasado otras veces. Insistieron en que estaba bien. «Si le hubiéramos visto un gesto mínimo de dolor le hubiéramos llevado al médico, sin ninguna duda». Declararon que G. siempre estaba acompañado por personal del centro, y que en PROA hay un médico y un ATS todas las mañanas, a quienes hubieran avisado de haber pasado algo. Médico y ATS estuvieron en el comedor, donde G. no originó problema alguno. Luego le llevaron a una habitación para cambiarle el pañal y tampoco vieron nada raro, aunque no le vieron los tobillos ya que le bajaron los pantalones hasta las rodillas. Después pasó a otra dependencia en donde esperó a la furgoneta.

La mayoría conocían a G. de los 12 años que había estado en PROA y aseguraron que su deterioro con el tiempo era muy visible. El abogado defensor de los acusados, Emilio Cortés, insistió en que el joven tiene una enfermedad degenerativa, haciendo hincapié en que estaba tomando un fármaco muy fuerte que produce descalcificación de los huesos.

Los trabajadores señalaron que el joven muchas veces se caía al suelo, al deslizarse en el asiento. Lo mismo dijo el director de PROA, Sixto Iglesias, que recalcó que ese día «nadie fue consciente de que le hubiera pasado algo».

La única persona que , además de los padres, declaró que a G. le había pasado algo en PROA, fue la conductora de la furgoneta. Aseguró que esa tarde le llevaron a G. mucho más tarde que otras veces, y que varios trabajadores le subieron en volandas al vehículo. «Yo les dije que le pasaba algo, pero una trabajadora me dijo que no. Le dio unos golpes en una pierna y me dijo que lo único que le ocurría es que se le habían dormido las piernas». Declaró que se le notaba que le pasaba algo por la cara que tenía, y porque la cabeza la tenía echada hacia atrás. La conductora no trabaja para PROA.

El juicio sigue en enero

En la furgoneta había una cuidadora, que llamó la atención en su declaración porque dijo más de 30 veces la frase «no lo recuerdo». No dio dato alguno sobre el incidente, llegando a señalar que no se acordaba ni de los estudios que había hecho.

El juicio continuó ayer por la tarde, y luego se ha aplazado hasta el 11 de enero.

Para el abogado Emilio Cortés sus clientes son totalmente inocentes y deben ser absueltos; pero para las acusaciones son culpables de un abandono de persona con discapacidad, delito recogido en el apartado tercero del artículo 229 del Código Penal. La Fiscalía tiene previsto solicitar para cada uno de los acusados dos años y seis meses de prisión, mientras que la acusación particular, que representa a los padres del joven con discapacidad, solicita a cada uno tres años de prisión. Los padres reservan las acciones para un procedimiento civil, que seguiría al penal.

Los padres señalan que la fractura que sufrió su hijo les ha cambiado de vida totalmente, ya que su hijo está ya siempre en silla de ruedas y se han tenido que cambiar de vivienda. Si antes vivían en un primero, ahora lo hacen en un bajo. Está previsto que soliciten una indemnización de 392.000 euros, de los que 272.600 euros serán por daño moral al joven, 90.000 euros por el daño moral a los padres y 30.000 euros por los daños físicos.

PROA, que abrió en Aldea Moret en 1968, tiene alrededor de 105 trabajadores y atiende a cerca de un centenar de alumnos, de los que la mitad están internos.