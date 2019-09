Los trabajadores del Plan de Empleo siguen a la espera de cobrar los impagos Concentración de los trabajadores afectados en la puerta del Ayuntamiento, el pasado mayo. :: hoy Algunos letrados han interpuesto reclamaciones judiciales, mientras el Consistorio está elaborando un informe para conocer las cantidades a abonar LAURA ALCÁZAR CÁCERES. Lunes, 2 septiembre 2019, 08:19

El pasado junio el Ayuntamiento manifestaba su intención de pagar «cuanto antes» el dinero que se les adeuda a más de un centenar de trabajadores del Plan de Empleo Social que demandaron al Consistorio por incumplir el convenio salarial y haber cobrado por debajo del salario que ganan el resto de funcionarios locales con las mismas tareas que desempeñan estos empleados temporales, que permanecen contratados durante seis meses en distintas áreas municipales. El propio Luis Salaya se solidarizó en su momento con los trabajadores y asistió a una manifestación convocada el pasado mes de mayo por el colectivo. En ese momento se comprometió a abonarles lo que se les debe, cantidades que en algunos casos superan los 2.000 euros por persona.

M.M. es uno de los afectados, y aunque no habla en nombre de todo el colectivo, está representado, como otro grupo de compañeros, por la letrada Delfina Corvo. Éste prestó servicios de ordenanza y auxiliar de turismo en la Oficina de Turismo de la Plaza Mayor. En su caso concreto, percibió «entre 300 y 400 euros mensuales menos» que los funcionarios de su misma categoría, con lo que tiene calculada una deuda de «unos 2.700 euros aproximadamente». En su misma situación hay operarios de limpieza, jardineros o auxiliares administrativos, entre otros puestos. M.M. lamenta que desde que se reunieron en «mayo o junio» con Luis Salaya, «en el mes de septiembre aún no se nos haya ingresado el dinero». «Es un mes muy complicado con muchos gastos. Tenemos niños pequeños y hay que comer todos los días», dice este cacereño que, pese a esta situación, se muestra «contento» y «agradecido» con el Ayuntamiento «por la oportunidad laboral» que le brindaron, y con el nuevo alcalde «por su disposición». No obstante, el exempleado municipal, insiste en la necesidad de «cobrar cuanto antes». «Nos está haciendo un daño enorme. Conozco a una chica viuda con tres hijos, el mayor de 14 años, que no tienen nada, y ahora hay que comprar todo el material escolar», declara este hombre que «solo» quiere -precisa- «tocar la sensibilidad de quien corresponda», al tiempo que reclama «igualdad de condiciones con los demás trabajadores».

Uno de los abogados con los que ha hablado este diario es José Luis Gibello, que representa a otros 70 afectados. El letrado preparaba el viernes su listado de trabajadores con las cantidades pendientes de liquidar para remitírselo al Consistorio. «Hay una voluntad firme de abonarlo, el trato ha sido distinto que con el anterior equipo de Gobierno y hay plena disposición», declaraba el jurista que indicó a HOY que el Consistorio dio «órdenes» a la abogada que defiende a la administración local en el proceso, de «llegar a acuerdos» para evitar litigar en los tribunales.

«Es un mes complicado, con muchos gastos, y tenemos niños pequeños», dice un afectadoGibello: «Hay una voluntad firme de abonarlo, el trato ha sido distinto que con el anterior Gobierno»

La abogada Margarita Abellá, por su parte, sí ha registrado dos reclamaciones por vía administrativa tanto en el juzgado como en el Ayuntamiento. «Mis clientes no han cobrado nada aún y nos dijeron que lo resolverían en agosto», manifestaba esta jurista que defiende a una docena de empleados. El proceso, afirmó la abogada, está «suspendido» y espera que «a lo largo de este mes» se produzca el señalamiento de créditos.

Desde el Ayuntamiento confirmaron a HOY que se está elaborando un informe para conocer el montante a pagar, y subrayaron que «ya se avanzó que no iba a ser rápido», señalaron fuentes municipales.