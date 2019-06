Los trabajadores del Plan de Empleo de Cáceres cobrarán «cuanto antes», según el PSOE Protesta de trabajadores del Plan de Empleo Social el mes pasado ante el ayuntamiento. :: hoy El nuevo gobierno local no quiere alargar más el procedimiento judicial tras la sentencia del TSJ que da la razón a una de las demandantes C. MATEOS CÁCERES. Miércoles, 19 junio 2019, 08:23

Los más de 100 trabajadores del Plan de Empleo Social que han demandado al Ayuntamiento para reclamar cantidades impagadas en sus salarios de en torno a 2.000 euros por persona no tendrán que seguir esperando mucho para cobrar. Esa es al menos la intención que manifestó ayer el nuevo gobierno municipal del PSOE por medio de su recién designado portavoz, Andrés Licerán, quien aseguró que van poner en marcha los mecanismos para que los trabajadores reciban «cuanto antes» las cantidades adeudadas.

El centenar largo de demandas se encuentran congeladas en los juzgados de lo Social 1 y 2 de Cáceres a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Exremadura (TSJEx) se pronunciara sobre un recurso presentado por el Ayuntamiento contra una sentencia del pasado mes de marzo que le dio la razón a una de las demandantes en su reclamación de percibir las mismas cantidades en concepto de complementos específico y de destino que los funcionarios que desarrollan la misma tarea, en este caso la de ordenanza. Como publicó ayer este diario, esa sentencia ya se ha emitido, con fecha 27 de mayo, y desestima el recurso del Consistorio.

Andrés Licerán aseguró que el nuevo gobierno cacereño no quiere seguir alargando el procedimiento judicial, aunque no alcanzó a precisar si el bufete contratado por la anterior administración para defenderse ante la avalancha de demandas ha presentado o no un recurso de casación ante en Tribunal Supremo, para lo cual tenía 10 días hábiles desde que la sentencia fue comunicada a las partes.

Luis Salaya ya tomó partido por los afectados y les apoyó el mes pasado en una concentración

«Llevamos apenas dos días y no nos ha dado tiempo a mirar muchas cosas», indicó Licerán, quien no obstante considera que presentar ahora un nuevo recurso que puede alargar el proceso durante meses iría no solo contra los intereses de los trabajadores afectados, sino también del propio Ayuntamiento, que vería cómo se siguen incrementando los intereses de demora.

El portavoz municipal recordó además que la postura del PSOE en este asunto siempre ha sido favorable a los contratados en el Plan de Empleo Social, que en su opinión «deben tener las mismas condiciones laborales que el resto de trabajadores municipales». De hecho, el ahora alcalde, Luis Salaya, asistió el pasado 23 de mayo a una concentración en Plaza Mayor en apoyo de los trabajadores del Plan Social y de su derecho a cobrar lo mismo que los funcionarios por el mismo trabajo.

Sobre la cantidad a la que deberá hacer frente el Ayuntamiento para satisfacer todas las demandas presentadas, que presumiblemente superará los 200.000 euros, Licerán dijo que «se pagará lo que se tenga que pagar, porque las cosas no se han hecho bien con estos trabajadores desde el principio».

Representantes legales de los demandantes indicaron a HOY que, si el Ayuntamiento no recurre ante el Supremo la última sentencia del TSJ y se compromete a pagar de manera inmediata, estarían abiertos a negociar una quita de los intereses acumulados hasta ahora. Una de estas representantes es la abogada Margarita Abella, que además fue quien puso en marcha todo el proceso presentando y ganando el año pasado la primera demanda. Asegura que su intención es que los afectados cobren lo que se les adeuda a la mayor brevedad posible, y criticó que el Ayuntamiento haya ido en este conflicto contra los más vulnerables, personas del Plan de Empleo Social para quienes esos 2.000 o 2.500 euros pueden suponer un importante alivio en sus economías familiares.