La Torre de Caleros de Cáceres, peligrosa y abandonada

La muralla de Cáceres se está rehabilitando con paso seguro, pero lento, y las obras aún no han llegado a la Torre de Caleros, que está originando problemas al encontrarse en mal estado. La torre está ubicada en el lienzo de muralla que va del ... Arco del Cristo a la Torre Ochavada. Es una construcción que hace unos siglos perdió sus almenas para hacer un tejado a dos aguas. Se accede por el adarve del Cristo, y desde este lugar parece una casa antigua de dos plantas; pero visto desde la Ribera del Marco se ve claramente que es una vieja torre convertida en vivienda.

La torre fue noticia en el año 2010 cuando el Ayuntamiento desalojó de este lugar a okupas, y decidió tapiar la entrada. Los indigentes que vivieron en la casa la destrozaron, llevándose pertenencias de los antiguos ocupantes.

Mientras pasa el tiempo la torre se va deteriorando, en parte por tener el tejado roto. La lluvia entra en lo que fue fortificación y está afectando a sus paredes.

Ampliar Estado del interior de la torre.

Una gran perjudicada del empeoramiento de la torre es una familia formada por Rodrigo Albarrán, su mujer y sus dos hijos pequeños. Ellos compraron en 2006 una casa en la calle Caleros con un patio colindante con la Torre, que desde hace unos años supone un peligro ya que tienen desprendimientos en el patio, de manera que caen arenilla y piedras que pueden causar daños en algún miembro de la familia.

En 2007 empezaron a pedir al Ayuntamiento que les diera una solución. Comenzó entonces un calvario de resoluciones, notificaciones y peritajes, que señalaron que el problema se podía solucionar con una inversión de 7.137 euros, esperando Rodrigo Albarrán que ya que el dueño de la torre no hace la obra, la haga el Ayuntamiento y luego le reclame el dinero al dueño. «El Ayuntamiento no hace nada –se queja Rodrigo Albarrán–. Nos dijeron que lo iban a arreglar, pero como no hace nada, ya lo hemos denunciado en los tribunales».

El Ayuntamiento ha señalado al Diario HOY que ha iniciado la tramitación para abrir un expediente de ejecución subsidiaria de las obras necesarias para reparar la torre, pero recalca que, según un informe reciente, del pasado 15 de octubre, la torre es propiedad privada, «y la propiedad tiene que tenerla en las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato».

Los ocho propietarios que la torre tenia en 2010 se pusieron de acuerdo entonces para ponerla en venta. Uno ellos sigue siendo Ricardo Galán, que dice habérsela ofrecido al Ayuntamiento «por 400.000 euros» sin obtener respuesta. Él no parece dispuesto a repararla y considera que debe hacerlo el Consistorio. Por otra parte, se queja de que hace unos tres años han puesto cuatro focos en uno de sus patios sin su permiso. «Le pregunté al Ayuntamiento cómo habían hecho eso sin hablar conmigo, y aquí sigo esperando a que me den una respuesta, como puedo esperar a que me toque la lotería», afirma.

Ampliar El matrimonio denunciatne. HOY

El propietario asegura que la torre tiene 500 metros cuadrados en sus tres plantas y dos patios. Esta vivienda, que no paga IBI, no tiene luz ni agua. En su día fue vivienda y carpintería.

La planta superior, que es la más iluminada, tiene dos ventanas que dan al adarve del Cristo y otras dos a la calle Caleros. Aquí se encuentra una amplia cocina con chimenea y tres habitaciones. La planta del medio, la que está a la altura de la entrada por el adarve del Cristo, tiene el mismo espacio que la superior aunque es más oscura. En el sótano, en donde estaba la carpintería, hay varios arcos amplios de bóveda. Aquí hay un aljibe de metro y medio de profundidad y el acceso a dos patios: uno pequeño y otro amplio que recorre la base de la muralla hasta la Torre Ochavada.