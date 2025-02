La Torre de Bujaco, vista como nunca

María José Torrejón Cáceres Domingo, 16 de julio 2023, 08:42 Comenta Compartir

Tecnologías del siglo XXI para un monumento del XII levantado sobre sillares romanos. Un trabajo realizado por María Pérez Sendín (Cáceres, 27 años), alumna de Edificación la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx), ofrece una nueva visión de una de las torres más emblemáticas del casco viejo de Cáceres, la de Bujaco.

Ha realizado un levantamiento digital en tres dimensiones que permite, a grandes rasgos, documentar la construcción de una manera diferente a la empleada hasta ahora y hacerla visitable desde cualquier ordenador. Basta con acceder a la plataforma 'Sketchfab' de modelos tridimensionales para recorrer con detalle esta torre albarrana, convertida en todo un símbolo de la ciudad.

La cosa no queda ahí porque este trabajo de fin de carrera acaba de obtener un reconocimiento nacional. Se ha alzado con la plata en la V edición de los premios que convoca el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España para reconocer los mejores trabajos de fin de grado (TFG) que se elaboran en las escuelas del país. El primer premio ha sido para un alumno de la Universidad Politécnica de Valencia, mientras que el tercero se ha ido a la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco. El año pasado el certamen lo ganó Elena Gómez Bernal, también alumna de la UEx.

«El trabajo aporta una nueva visión de la torre, una visión que no es tan conocida. He intentado conseguir una accesibilidad a través de modelos tridimensionales y de recursos digitales que están al alcance de cualquier persona», destaca la galardonada, cuyo premio está dotado de 2.000 euros. «Lo importante para mí no ha sido el montante económico, sino el hecho de cerrar una etapa con un reconocimiento nacional. Eso creo que tiene más valor», apunta.

María ha desarrollado su trabajo de fin de grado bajo la tutela de los arquitectos Adela Rueda y Pablo Cruz, que están al frente del Laboratorio TAD3 de la UEx, desde donde aplican nuevas herramienta tecnológicas al patrimonio cacereño. De aquí han salido proyectos como un recorrido virtual por el interior del Palacio de los Golfines de Abajo y un levantamiento tridimensional, con código QR incluido, de la ermita del Vaquero, que se encuentra en plenas obras de rehabilitación.

En este contexto se ha fraguado el proyecto de María Pérez Sendín. «Este proyecto ha logrado demostrar que la utilización de nuevas herramientas y tecnologías en la arquitectura puede ser clave para la preservación y accesibilidad de nuestro patrimonio cultural arquitectónico», resume la alumna, que ha recurrido a la fotogrametría con dron y al láser escáner móvil para capturar la realidad. «Mediante la aplicación de estas técnicas no invasivas logramos crear réplicas digitales extremadamente precisas de nuestro valioso patrimonio. Estos gemelos digitales nos permiten apreciar y estudiar detalladamente cada aspecto, sin dañar ni perturbar el objeto original, garantizando así su preservación a largo plazo», expone.

El trabajo, especifica, no se queda solo en las imágenes digitales y en los códigos QR. Se ha dado un paso más y se han creado maquetas físicas tiflológicas de alta resolución generadas con una impresora 3D. De esta manera, el proyecto también abraza la idea de hacer más accesible el patrimonio. Uno de los aspectos en los que trabaja el Laboratorio TAD3, en colaboración con otros departamentos de la UEx, es crear modelos físicos en tres dimensiones adaptados a invidentes.

