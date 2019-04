Los toros y yo

La visita al Aula HOY de la profesora, farmacéutica y taurófila, Doña Rosa Basante, me ha hecho recordar lo importantes que han sido los toros en mi vida. Cuando tenía cuatro años, me llevaron mis padres a Mata de Alcántara a un festejo popular el 10 de agosto, San Lorenzo. Habían colocado un tablado delante de la Casa Consistorial formado por tablones atados y sujeto con troncos de árbol. Se llenó demasiado y fue cayendo lentamente hacia adelante, estando los toros, o vacas, en la plaza. Afortunadamente yo estaba en la parte delantera y caí de pie. Los animales se asustaron y no nos embistieron. Mi padre me sacó de la plaza y vio una gota de sangre en mi frente; pasó la mano y vio que no era mía, sino suya. Volví a nacer y, casualmente, mi hija nació también el 10 de agosto, 30 años después. Más tarde, estuve en los toros de Coria con la pandilla de amigos. No pensaba bajar, pero como todos bajaron, yo también. No tenía miedo porque entonces hacía los 100 metros lisos en 12 segundos. Vino tras de mí un toro en una calle estrecha y sonaba ¡plas, plas! como si fuera un rinoceronte (más de 600 kilos). Me abrieron una puerta y, con la inercia, entré hasta el corral. En otra ocasión estábamos en la plaza del ayuntamiento viejo cuando oímos gritar ¡toro, toro! Y salimos por pies, entrando por una calle lateral (la calle del Toril). Como he dicho, corría como un gamo pero. se me ocurrió mirar hacia atrás y vi a una chica pegada a la pared, con las piernas rígidas, y la cara amarillenta de pavor. No lo pensé, me volví atrás, la tomé de la mano y es mi esposa desde hace casi 50 años. Gracias al toro.