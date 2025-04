Torneo para despedir el taller de ajedrez en la Biblioteca Pública

Martes, 5 de septiembre 2023, 08:25 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La Biblioteca Pública de Cáceres acoge hoy desde las 10.30 horas el I Trofeo 'Ruy López' de ajedrez, que pone el colofón al taller de ajedrez de iniciación y perfeccionamiento que ha celebrado durante el verano todos los martes la biblioteca junto a la Academia Ágora Ajedrez. Habrá diplomas para todos los participantes y premios para los ganadores de las diferentes categorías (Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y General). La entrega de premios será a partir de la conclusión de las partidas.