El torero cacereño Jairo Miguel busca en México una segunda oportunidad

En 2012 el torero cacereño Jairo Miguel (29 años) pisó por última vez el albero de la Era de los Mártires con El Fandi y El Cid en cartel. Aquella tarde de San Fernando el matador cortó dos orejas pero se llevó una cornada con dos trayectorias de 20 y 10 centímetros que le ingresó en el San Pedro de Alcántara.

Solo tres 'paseillos' ha hecho el hijo del torero Antonio Sánchez en la plaza de toros de su ciudad, un agravio para él que no oculta que le ha disgustado. En la actualidad, el tiempo transcurrido, la madurez de los años y su meta de convertirse en alguien vestido de luces, han cicatrizado esa herida de la que habla sin rodeos.

«Me preocupaba y me dolía mucho pero, oye, donde a uno no le echan de menos o te dan el sitio, no que te corresponde pero sí que sería coherente que te dieran en el ruedo por ser tu tierra, empiezas a valorarte tu mismo y a hacerte impermeable en ese sentido», declara el diestro a este diario pocos días después de regresar de México.

En el país azteca, donde con 14 años estuvo a punto de perder la vida el que fuera conocido como un niño prometedor del toreo, busca ahora una segunda oportunidad para relanzar su carrera. Hoy con más escollos que salvar, si cabe, por la estocada de la covid a un sector ya de por sí delicado por la controversia que rodea a la tauromaquia. «México siempre ha sido un país que me ha abierto las puertas», introduce el torero, que el pasado octubre hizo las maletas para establecerse en el estado de Tlaxcala.

«Me fui sin nada en concreto pero sí con el propósito de reactivar mi carrera allí después de tantos años, porque es cierto que desde 2008 que tomo la alternativa hasta el año pasado, 12 años sin regresar se me hacía mucho tiempo. Al final lo que no se ve se olvida aunque tenga una historia bonita o importante», cuenta. «Entonces me fui con la idea de echar el invierno, de prepararme muchísimo, de vivir como torero en una tierra que a mí me ha aportado mucho en mi vida personal y profesional», agrega.

«Los políticos locales han hecho todo lo posible por que la tauromaquia se quede obsoleta en Cáceres», critica el torero

Allí le ha recibido una familia amiga, propietarios de la hacienda San Nicolás, una finca típica mexicana posicionada en la zona con más ganaderías del país, apunta el diestro. «Cuando les comenté la idea de ir a México me abrieron las puertas de su casa, una hacienda preciosa de las más antiguas del estado. No tenía nada de toros, la hemos ido haciendo taurina a medida que he pasado tiempo. Y muy agradecido de las amistades que he hecho estos años y que ahora he podido reencontrarme con todos», señala.

En la hacienda San Nicolás, la finca mexicana en la que reside.

En su estancia en México, adonde regresará en unas semanas, el cacereño ha vivido «por y para el toro», toreando una media de dos tentaderos semanales, las exhibiciones en las que los ganaderos distinguen la bravura y cualidades de sus reses, que además sirven de entrenamiento a los toreros. «Los ganaderos conmigo se han portado fenomenal, me han tenido casi todas las semanas en el campo», agradece.

Su vuelta a España se debe a su inclusión en la Copa Chenel. Jairo Miguel es uno de los 18 toreros –el único extremeño– que participarán en la segunda edición de esta competición que reúne, según explica, a la parte «más vulnerable» de la tauromaquia e impulsa a toreros con pocos escaparates. «Los ganaderos también, son 22 ganaderías, cada uno lidia tres toros en cada corrida. La competencia es muy reñida y el premio es una tarde en San Isidro de 2023», precisa. «Es un premio inmejorable. Fernando Adrián fue el ganador de la primera edición y el mayor trofeo es estar en Las Ventas con José María Manzanares y Roca Rey». Su debut en este torneo taurino será el 30 de abril en San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

Dejar los toros

El matador no ceja en su empeño de triunfar pese a admitir haber barajado aparcar el toreo. «Sobre todo saliendo de esta pandemia lo piensas, he llegado a estar cerca porque si en circunstancias normales es complicado que lleguen ocasiones, ahora más. Ha habido momentos que me han aflojado la moral pero luego he sentido que aún no estaba dicha la última palabra», confiesa.

El cacereño, al que acompaña una envidiable figura espigada fruto de la genética, ha hecho alguna incursión como modelo y no descarta la moda como una posible salida futura. «Me gusta y me siento cómodo, y nunca sabemos si será lo que me dé de comer, pero es una afición que, además, veo que la puedo aprovechar en el tema taurino», sostiene el torero, que en su conversación con este diario responsabiliza a los políticos locales del declive de la fiesta en Cáceres. «Han hecho todo lo posible porque se quede obsoleta».

