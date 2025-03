Tocarlo todo para ser tan curiosos como Leonardo Da Vinci

Dentro de la carpa de la exposición de Leonardo da Vinci 'Observa, cuestiona y experimenta', que se inaugura a las cinco de la tarde de ... este martes en la Plaza Mayor parece no haber nada. Ese vacío y oscuridad se diluye cuando se enciende una pantalla en la que se proyecta un vídeo que lanza unas cuantas preguntas para quedarse pensando, como si sabemos por qué el agua de lluvia sabe diferente o si nos hemos fijado en que la dura piel de los peces es una especie de abrigo que les permite tolerar la temperatura del agua.

Al mismo tiempo que la pantalla toman vida en esta carpa siete juegos interactivos, analógicos y digitales, para comprender, experimentar y conocer la sensibilidad de Leonardo Da Vinci en una muestra que creó la Fundación 'La Caixa' para conmemorar el quinto centenario de la muerte de este pintor, escultor, ingeniero, arquitecto, urbanista, anatomista, filósofo e inventor, entre otras muchas cosas. Un polímata, que significa alguien que lo hace todo. Se puede interactuar y tocar prácticamente todo.

La curiosidad insaciable que derrochó durante toda su vida Da Vinci es el eje que mueve esta muestra, que estará abierta hasta el 7 de marzo y que ofrece visitas para el público en general, pases libres al público, visitas escolares y visitas guiadas. Las entradas son gratuitas aunque tienen que reservarse en CaixaForum.org.

Ampliar Interior de la carpa de Caixa Forum donde puede verse la muestra de Da Vinci. jorge rey

Este martes durante la presentación de esta muestra se ha insistido en la importancia de ser curiosos como clave para ser críticos con la realidad y «cuestionarnos nuestro día a día». Lo ha dicho Erika Goyarrola, la comisaria de la muestra, que ha explicado que esta promueve el trabajo en equipo. El delegado de la Fundación 'la Caixa' en Extremadura, Santiago Cambero, ha indicado que sumergirse en los inventos e ideas de Da Vinci «incita a la reflexión» y muestra, que, como hizo Da Vinci a lo largo de su vida «se puede aprender a cualquier edad».

El alcalde Luis Salaya valoró la presencia de esta muestra en una Plaza Mayor que ha tenido que cambiar el recorrido de las Lavanderas para que no choque con la exposición. No sería posible, señaló, que ambas cosas coincidieran teniendo en cuenta que se prende una hoguera y hay fuego. Parece que ubicaciones elegidas para otras exposiciones de La Caixa, como la avenida de Alemania, Cánovas o el parque de Andalucía no encajaban en esta ocasión para acoger este programa. En la inauguración también estuvo presente César Corcho, el director comercial de CaixaBank en Extremadura.

Prototipos

La muestra, una de las más destacada de las que van a pasar por la ciudad a lo largo del año, cuenta también con cuatro prototipos que se encuentran en el exterior de la Plaza Mayor. Se han elaborado con materiales actuales, lo que muestra la perdurabilidad de estas propuestas.

Son el tornillo aéreo, el hombre de Vitruvio, la máquina voladora y un barco de palas. El tornillo aéreo se considera el primer prototipo del futuro helicóptero. El hombre de Vitruvio, todo un icono, constituye una demostración gráfica de la perfección arquitectónica y geométrica del cuerpo humano, que puede encajar en un círculo y en cuadrado. La máquina voladora está inspirada en el vuelo de los pájaras, aunque Leonardo nunca dibujó las alas, sino estructuras formadas a partir de cañas que le sirvieron de inspiración para crear el ala delta. El barco de palas se puede considerar un como un antecedente de los barcos de palas del Misisipi. Leonardo buscaba incrementar la velocidad de los remos, reducir el número de hombres necesarios, una muestra más de ese espíritu creativo del paradigma del hombre del Renacimiento