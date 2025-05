«Tocar con Los Planetas está siendo la experiencia de mi vida»

Hace 30 años, en el mes de junio de 1994, Los Planetas, el grupo más emblemático del indie español, publicaba su primer álbum, Super ... 8, que inauguraría una era y sería fuente de inspiración para una verdadera cascada de formaciones de la época y de muchas épocas posteriores, La banda granadina, que ha marcado a varias generaciones, sobre todo a la X y a los milenial, (los que ahora tienen entre 35 y 50) ha publicado 10 álbumes y 42 sencillos y tiene temas que más que eso son himnos como 'Un buen día', 'Qué puedo hacer', 'David y Claudia' o 'Cumpleaños total'.

Hace 30 años el músico cacereño Roberto Escudero solamente tenía 14 y recuerda, aunque en la bruma, lo que significó ese hito musical. Pero ni de lejos, claro, podía imaginar que muchos años después sería el batería de Los Planetas en la gira del 30 aniversario de aquel disco. Las próximas paradas son en Pontevedra, Benidorm y en el festival Sonorama de Aranda de Duero.

–¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a ser el baterista de Los Planetas en esta gira?

–Siempre me he movido en el mundo de la música en Cáceres, he estado en grupos como Los niños de los ojos o Brown Square. Aprendo a tocar, me formo con profesionales de la ciudad y de Sevilla y por circunstancias de la vida dejo un negocio familiar en Cáceres y termino en Granada, en donde vivo desde hace 13 años. Tocando con múltiples grupos aquí llega el momento en el que termino tocando con una banda en la que estoy actualmente, que es Señorita Trueno Negro que tienen bastante vinculación con Jota, de Los Planetas. Un día me vio tocando y me llamó para grabar un disco en solitario con él, el disco de homenaje a Iván Zuloeta, que utiliza imágenes inéditas que tenía la Filmoteca Nacional.

–Lo cuenta muy normal, pero le llama Jota, que es un músico icónico en España. ¿Cómo fue ese momento?

–En realidad fue bastante natural porque ya nos conocíamos de antes, del entorno. Evidentemente yo flipé, pero como soy muy exigente conmigo mismo me dio un poco de miedito, por saber si iba o no a dar la talla. Pero fue muy bien, fue fenomenal. Jota es muy exigente y muy introvertido pero también, tirando un poco del hilo y yendo con la mente abierta es una experiencia totalmente positiva, nos comunicamos bien. Y después surge trabajar en la gira Super 8.

«En el primer concierto me temblaba todo, pero luego me divertí mucho»

«A veces no soy consciente de que toco con el grupo más potente de España»

–En el mundo de los súper fans de Los Planetas se ha hablado de que esta gira supone una especie de cisma en el grupo, al no estar el baterista Eric Jiménez, que también es un mítico.

–Yo no voy a sustituir a nadie. Ellos querían hacer la gira lo más fiel a ese momento, en la que del grupo original solo estaban Jota y Florent. Sí contaron con Miguel López y me avisaron a mí. Tampoco está Banin, teclista de la formación de los últimos años. En las bandas siempre hay movimientos, yo soy un músico contratado, en eso no puedo entrar demasiado. Con Eric me llevo bien, no hay polémica ni enfado, lo demás es ruido que se genera en torno a eso.

–Está disfrutando el momento, vamos.

–Exactamente. Mi novia me lo dice, no eres consciente de que estás tocando con una de las grandes bandas de España, de las más potentes. Me cuesta pensarlo, pero es que yo voy a lo mío, a sacar los temas de la forma más fiel posible. Todo lo demás, bueno. Hombre, estoy tocando delante de 16.000 o 20.000 espectadores, impresiona, es un listón alto, pero lo que quiero es que todo suene bien. Esto hay que tomárselo como un trabajo más, que mola mucho, pero es lo que es.

–¿Cómo recuerda ese primer concierto?

–Con muchos nervios. Camino de Murcia en la furgoneta me temblaba todo, estaba hecho un flan. Estuve por montarme en el primer coche de vuelta a Granada. En la prueba de sonido todo fue bien y luego en el concierto lo pasé increíblemente bien, no paré de sonreír. Estoy enormemente agradecido por esta oportunidad, está siendo la experiencia de mi vida.

–¿Además de Súper 8 se tocan más temas en la gira?

–Se toca ese disco entero y en los bises se han metido singles de la época.

–¿Recuerda algo de esa época de los Planetas?

–Pegaron un pelotazo con ese disco, yo era bastante jovenzuelo. Yo llevo toda la vida escuchando música y sí que era consciente de que esta gente estaba por ahí dando leña. Y sí recuerdo que le regalaron a mi padre muchos singles y entre ellos uno del Super 8. Le dejé estos singles a un amigo y como era muy punki tiró ese single en concreto. Se lo conté a Jota y se partía. Los Planetas no formaban parte de la banda sonora de mi vida pero siempre ha estado circundando.

–¿Su estilo es más rockero?

–He tocado múltiples estilos. Jota me dice que yo soy más heavy, pero luego hago cosas de latin jazz y me dice, «a ver si es que estamos perdiendo un batería de latin». Hago muchos estilos y Los Planetas se mueven en aguas un poco internacionales de la música, hay temas más cañeros, otros menos...

–¿Qué tiene Granada para albergar tanto músico excelente?

–Y además de todos los estilos, de Morente a los Habichuela, míticos como Miguel Ríos, 091, Los Ángeles...no sé si será la historia, esa mezcla, es un lugar con mucho intercambio cultural, hay ciudades que más que por tamaño es porque acogen a mucha gente diferente y aquí hay un espíritu muy inquieto, esa cultura de las cuevas, gente metida allí haciendo de todo. Es un cóctel muy curioso.