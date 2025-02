Un «mar de toallitas» en la Ribera del Marco de Cáceres

María José Torrejón Cáceres Martes, 27 de diciembre 2022, 07:28 Comenta Compartir

La imagen que estos días regala la Ribera del Marco de Cáceres se aleja de una estampa bucólica. Las toallitas se amontonan en sus orillas. No es la primera vez que sucede algo así, pero las intensas precipitaciones que la borrasca Efraín dejó en Cáceres hace ahora dos semanas han intensificado la presencia de estas piezas de celulosa.

«Cada vez que llueve, la red de saneamiento las vuelca sobre el arroyo. Y como llovió tanto, se ha creado un mar de toallitas. Se ve todo blanco. Es impresionante», describe sobre el terreno Pedro Moreno, presidente de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco. Este colectivo pide al Ayuntamiento que sea más contundente con las campañas de concienciación que lleva a cabo para que los ciudadanos no arrojen las toallitas al inodoro.

Hay que recordar que el pasado 13 de diciembre, martes, llovió con tanta intensidad en Cáceres, al igual que en el resto de la región, que el cauce de la Ribera del Marco creció de tal manera que dejó animales muertos y huertas anegadas a su paso. Los efectos de esa crecida y del poder del arrastre del agua se dejan ver estos días en la basura que queda alrededor del arroyo. Y en este escenario las toallitas son mayoría.

El foco del problema con estas piezas está en la zona del colector, hasta donde llegan procedentes de los desagües domésticos y se quedan atrapadas entre la vegetación que crece en la orilla. Los Amigos de la Ribera han hecho batidas de manera periódica para limpiar el cauce y solicitaron al Consistorio, a través de los presupuestos participativos, que llevara a cabo campañas de concienciación sobre el problema que supone tirar toallitas al inodoro.

El Ayuntamiento lanzó esta campaña el pasado mes de junio, pero a juicio de Moreno ha pasado bastante inadvertida, a pesar de haber costado 8.000 euros, precisa. En el momento del estreno de esta campaña, el Consistorio explicó que «las toallitas nunca deben tirarse al váter porque no se desintegran bien en el agua debido a su composición, una mezcla de fibras sintéticas que no se pueden disgregar y pueden ocasionar atascos en las tuberías de las viviendas y en las redes de saneamiento y, en el peor de los casos, pueden dejar inoperativos los equipos y la maquinaria de las depuradoras».

«Aunque en algunos envases –proseguía el Consistorio– así se indique, no son biodegradables ni desechables, al menos no del todo. Si se acaban descomponiendo, no lo hacen en el tiempo que tardan en llegar a las estaciones de depuración. Pueden causar importantes daños medioambientales, especialmente en los ecosistemas acuáticos, si acaban llegando a los ríos».

«Mucha basura»

Asegura Pedro Moreno que la presencia de las toallitas en la Ribera es «lo más visible» de los efectos de Efraín. Pero hay más. Señala que hay mucha basura acumulada en este pulmón verde de la ciudad y que, además, se han caído paredes y se han inundado huertas. Y mantiene que las lluvias han puesto de manifiesto la ausencia de canalizaciones en la obra de la Ronda Sureste en Cáceres y la erosión que el arrastre del agua provoca.

El Ayuntamiento, que ha defendido que la Ribera del Marco se limpia de manera regular, confía en que el proyecto de renovación de colectores y de ampliación de la depuradora resolverá parte de los problemas que presenta el arroyo.

Hay que recordar que el Consistorio ha llevado a cabo tres desembalses en apenas una semana en el Guadiloba con motivo de las intensas lluvias caídas en la ciudad. El último se ejecutó el pasado día 20.

