Los tipos de interés frenan en Cáceres las hipotecas pero no la venta de pisos

Los cacereños continuaron comprándose una vivienda en la primera mitad de año. Así lo pone de manifiesto la estadística oficial del INE con casi 2. ... 100 operaciones entre enero y julio. En el mismo periodo del año anterior no se llegó a 2.000 y en 2019 se quedó en algo más de 1.400. No se puede decir, con los datos sobre la mesa, que el mercado inmobiliario haya entrado en ebullición, pero sí resulta llamativo que se consolide e incluso mantenga su alza en un entorno de incertidumbre económica, inflación, una guerra como la de Ucrania y subida de tipos de interés.

Este último aspecto influye en que cae la contratación de préstamos bancarios, pero no afecta a la venta de pisos. Es uno de los apartados más llamativos. «Con el precio del dinero más alto y aún menos facilidades por parte de las entidades bancarias no es extraño que se firmen menos hipotecas. Conseguir financiación no era fácil antes y ahora todavía menos», confirma Francisco Marroquín. Es el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que ya ha aludido con anterioridad a los 'cazagangas' que están aprovechando una situación de liquidez para lanzarse a comprar.

Ese detalle se observa en el mercado de segunda mano más que en el de las nuevas promociones. Frente a los 1.842 pisos vendidos de segunda mano solo se contabilizan 249 de estreno.

Con un paisaje urbano que permite ver cada vez más grúas y una estadística que muestra subidas, Marroquín prefiere sin embargo ser cauto. «Hay una coyuntura que no es la mejor. Debemos esperar a los datos que nos trae el otoño porque vamos a una clara ralentización. Hay inseguridad jurídica, política y social y eso influye a todos los niveles», resume.

Los pagos al contado son un fenómeno que merece atención. El escenario actual de subidas de tipos hace que las hipotecas se encarezcan. El dinero deja de ser tan barato y las facilidades de los clientes para acceder al mercado desaparecen. Frente a las 1.277 operaciones hipotecarias del primer semestre de 2021 entre enero y junio pasado solo hubo 1.153, casi un 10 por ciento menos. Los importes también caen. 106 millones prestados por las entidades bancarias a los cacereños en 2021 y solo 98 ahora.

Es un aparente contrasentido. Se cierra la ventanilla del banco pero se hacen más operaciones de compra-venta. En una comparación con los propios datos del Instituto Nacional de Estadística se observa que hasta junio las compras con hipoteca no llegaban al 65 por ciento. Es decir, más de tres de cada 10 operaciones (un 35 por ciento) son a tocateja. En 2021 esa cifra era del 26 por ciento. Como referencia, hace una década, en 2021, se daba sobrefinanciación. Las hipotecas firmadas eran el 128 por ciento de las viviendas adquiridas.

«Con tipos más altos y una inflación disparada algunos se anticipan a la recesión e invierten sus ahorros en vivienda» FRANCISCO MARROQUÍN Presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios

«Se está produciendo una inercia en el mercado, pero hay que esperar a hacer un balance completo del año. Con mayores tipos de interés y una inflación disparada hay personas que se anticipan a una posible recesión y están invirtiendo sus ahorros, lo que explica los pagos al contado», observa Marroquín.

El presidente de los agentes inmobiliarios opina que «lograr un préstamo no es sencillo» y al mismo tiempo, entre los disponen de dinero ahorrado, hay quienes se están decidiendo a invertir. La presencia de más grúas no le dice nada especial. «Ahora mismo se están ejecutando una quinta parte de las viviendas necesarias» en la capital. Un promotor inmobiliario da otra versión. «Las empresas ofrecen aquello que el mercado demanda. Si se promueve una quinta parte es porque no hay para más», aclara. En cualquier caso, para que las ventas fluyan, según los profesionales del sector, antes deberá relajarse el mercado de alquiler, que se considera bloqueado y «sin apenas oferta», lamenta Marroquín.