Tijeretazo a la segunda fase del hospital de Cáceres, que baja de 1,2 millones a 300.000 euros El presupuesto regional incluye en su borrador 681.000 euros para el acceso principal al centro sanitario, 7,8 millones para la Ronda Sureste y 20.000 del aeródromo

La segunda fase del hospital de Cáceres va para largo. Es lo que se deduce del proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura que se registró el miércoles en la Asamblea. Las cuentas elaboradas por el Ejecutivo regional aún deben pasar por el trámite de propuestas y enmiendas. No son definitivas, pero una primera aproximación a ellas deja a la vista un importante tijeretazo en la prolongación de futuras actuaciones en el nuevo centro hospitalario, aún pendiente de su apertura. Para la finalización de las obras de la primera fase se destinan cinco millones de euros por parte de la Consejería de Sanidad. No obstante, la segunda fase queda más lejos. No se atisba en el borrador el impulso reclamado. Aunque mantiene abierta una casilla con inversión propia, lo cierto es que la misma se reduce notablemente con respecto al ejercicio anterior. En 2018 se presupuestaron 1,2 millones y para 2019 solo figuran 300.000. La caída es del 75 por ciento.

Las previsiones presupuestarias de la Junta de Extremadura para el próximo año arrojan pocas sorpresas en lo que respecta a la capital cacereña. El hospital universitario es una de las actuaciones más esperadas. Ya se sabe que en enero se quiere abrir al completo, pero solo en su primera fase. La misma que cuenta con esos cinco millones para su conclusión.

La segunda fase es otra cuestión distinta. En el presupuesto de 2018, de entrada, 'desapareció'. No había en principio ninguna referencia a esa segunda fase. Sin embargo, desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) se garantizó que aunque no figurase de forma nominal y concreta, la segunda fase se licitaría a lo largo de este ejercicio. De eso hace un año.

Era noviembre de 2017. Finalmente, el grupo socialista presentó una enmienda en la que se incluían 200.000 euros para el inicio de dicha parte del hospital. A esa cifra se sumó un millón más tras ser aceptada una propuesta de Podemos en idéntica dirección. La formación morada consideraba prioritario iniciar esa segunda fase del centro por lo que se detraía el dinero de lo previsto para gasto en farmacia hospitalaria.

Era una forma de garantizar el compromiso del Gobierno regional con este proyecto. La primera partida había sido de 200.000 euros, mediante una enmienda del Partido Popular al presupuesto de 2016.

La buena noticia ahora es que la segunda fase no se olvida. La mala es que sufre un recorte importante, al pasar de los citados 1,2 millones a esos 300.000 euros previstos para 2019. Además, según se observa en el proyecto presentado, no hay anualidades programadas más allá de la que viene. Las casillas de 2020, 2021 y 2022 aparecen vacías.

Por lo que respeta a otras inversiones en cartera, sigue adelante la Ronda Sureste. La Consejería de Infraestructuras sube la dotación económica con respecto a 2018. Se pasa de 6,4 millones a 7,8. Es la misma cantidad programada para 2020, fecha de finalización prevista.

También depende de Infraestructuras la glorieta de Héroes de Baler. Se encuentra desde este verano en plena ejecución y pondrá fin una vez que se concluya a un punto negro del tráfico en la ciudad.