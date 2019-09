La tienda de barrio sin competencia Alimentación Maruchi, en la calle La Roche Sur Yon, sigue siendo el súper más barato de la ciudad. :: j. R. Hacer la compra en el supermercado Maruchi supone un ahorro de 780 euros respecto a Supercor, según la OCU CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Viernes, 27 septiembre 2019, 08:33

Para algunos el precio de los productos al hacer la compra es ese número impreciso en el que nunca se repara. Para otros es el factor más importante cuando se decide si echar o no algo a la cesta. Todo depende del desahogo que tenga uno en el bolsillo o de lo que le guste ahorrar. Para los fans de los números y los economistas de la vida cotidiana la OCU (Organización de Consumidores Unidos) saca anualmente un informe en el que pone a examen 1.195 establecimientos físicos de 65 ciudades y 30 on-line para establecer cuál es el más barato y en qué horquilla se mueven los precios.

En Cáceres vuelve a producirse el milagro: es un supermercado familiar, el creado por Maruchi Escribano hace 30 años, el que continúa siendo el más competitivo de la ciudad. Para su encargado, Jesús Brillo, hijo de la fundadora, ya jubilada, es casi rutina atender a los medios que se interesan en conocer el secreto de esa tienda de barrio, ligada a la cadena Unide pero de gestión propia, capaz de plantarle cara a hipermercados que facturan cifras de muchos ceros.

Alimentación Maruchi cuenta con dos tiendas, una en Llopis de 100 metros cuadrados y la de la calle La Roche Sur Yon, que tiene 600, que es la que sale en el informe. Para Brillo no hay más ciencia que «apurar los precios para poder llegar a estar ahí». Estar año tras año en lo más alto de este ranking «para nosotros es importante porque somos un establecimiento pequeño y hay que poder estar a la altura del mercado», señala en mitad de su tienda. En la particular lectura que hace de este estudio Brillo cree que les benefician los precios que tienen en los productos frescos -cuentan con secciones de carnicería, charcutería y pescado- y la droguería.

Según detalla este encargado, una persona contratada por la OCU es la que se encarga de recoger los precios entre los productos, un total de 244, que son los que componen una cesta con la que se hace el estudio. No entran las marcas blancas, lógicamente, porque se trata de comparar con las mismas calidades. Según explica OCU en su web, con los precios de estos productos y la ponderación del peso de cada uno en el gasto de las familias se elabora un índice para cada establecimiento, que permite comparar los establecimientos e identificar el supermercado con mejor nivel de precios. El índice 100 identifica al más barato, y a partir de ahí, va el resto. En el caso de Maruchi su índice es 117, es decir, que es un 17% más caro que el supermercado más barato de España, que en este caso está en el Alcampo de Coia, en Vigo, que también lleva siendo el más barato desde tiempos inmemoriales.

Según la OCU se pueden llegar a ahorrar 1.063 euros al año de media en función del supermercado que se elija. En Cáceres, de los supermercados analizados la cesta más barata, la de Maruchi, saldría por 5.091 euros y la más cara, la de Supercor, con un índice 135, saldría por 5.871 euros, es decir, que el ahorro entre el establecimiento más barato y el más caro sería de 780 euros, cerca del 14%.

Después de Maruchi los dos súper más baratos son los Mercadona de las calles Pozo de las Nieves y Torre de Floripes. Les sigue el hipermercado Carrefour, DIA Maxi de Pozo de las Nieves, el Tambo de Hernández Pacheco y el de Alfonso IX, el DIA Market de Malpartida, la Plaza de DIA de Gil Cordero y el DIA Market de esa misma calle. Cierran el ranking la Plaza de DIA de Arturo Aranguren, Supers Extremadura de Héroes de Baler y Supercor.

Para el gerente de Maruchi el asunto de los precios es importante, aunque no el único. «Según un estudio de mercado que se ha hecho, todo cliente tiene entre dos y cuatro establecimientos distintos para adquirir los productos de casa, no existe una persona fiel a un solo supermercado». Ellos intentan ser competitivos brindando servicios como llevar la compra a domicilio. «Pero cada vez la lucha es más difícil, es muy difícil competir con las empresas multinacionales», lamenta Jesús Brillo. 14 personas trabajan en este supermercado.

Ayer, en la charcutería compraba uno de los más fieles clientes de esta tienda . Manolo Hurtado, de 55 años, cuenta que viene casi todos los días. «Está cerca y puedes comprar lo que necesites, no miro mucho el precio, sé que está bien pero no vengo porque sea más barato, sino por el trato que me dan».

