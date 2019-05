Ya ha pasado casi todo. La vorágine electoral ha cesado y a cada cual le toca trabajar para rehacer sus fuerzas, maltrecha en algún caso. Por mucho que insistan, esto no es 'Juego de Tronos', aquí nunca llega el último capítulo. No quiero decir que me sume a la corriente, tan en boga, de entender los ciclos sociales, políticos y económicos como un bucle, un 'déjà vu' constante. Yo, con perdón, siempre he sido un dialéctico. Pero dejemos esto para otro momento.

Hay una frase de Berger y Luckmann (1991:185), en su famoso librito 'La construcción social de la realidad', que explica lo que necesitamos ahora: «Toda sociedad viable debe desarrollar procedimientos de mantenimiento de la realidad para salvar cierto grado de simetría entre la realidad objetiva y la subjetiva». Me incluyo entre los que sienten admiración por lo que los españoles hemos sido capaces de lograr a lo largo de la historia. Tan extenso recorrido ha dejado en nuestra comunidad resabios profundos de conocimiento táctico que nos dan consistencia como pueblo (más de lo que muchos creen). Así, enfrentemos el futuro con el realismo mágico latino. Entre estos resabios está la simetría a la que Berger y Luckmann se refieren. Mas prosaicamente, el refranero castellano sentencia que «después de la tempestad viene la calma».

La realidad subjetiva ha sido esta locura electoral, y esta sobre-excitación política que nos ha eximido de enfrentar la realidad objetiva que nos aguarda y de la que el conflicto Google vs. Huawei, solo es la icónica punta del iceberg. Nos hemos ganado un tiempo para el silencio y el relajo, para lograr un cierto grado de simetría. Nuestra fortaleza reside en eso. Otros, en cambio, o viven en un permanente estado de subjetividad; o no son capaces de elevarse de la híper-realidad. Allá ellos.