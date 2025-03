El tiempo antes de las luces en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 2 de diciembre 2023, 08:23 | Actualizado 15:22h. Comenta Compartir

Por mucho que se empeñen las marcas de turrones la Navidad no puede adelantarse en el calendario y el hecho de que brillen lucecitas sobre ... nuestras cabezas no tienen por qué hacernos más felices o más comprones, o sí, vete a saber. El caso es que en Cáceres las luces callejeras aún no se han encendido y tenemos un tiempo de gracia que nos permite disfrutar de este periodo que no tiene ninguna etiqueta especial más que la de que la vida que fluye y no es poco. Y en ese fluir el arte y la cultura son importantes, porque nos hacen pensar, fijarnos en cosas que de otra forma podrían pasarnos desapercibidos. Estar en el mundo para algo que más que comer y respirar.

Es el caso de la exposición 'Terra', colgada en el hotel Don Manuel y que invita a reflexionar sobre los efectos que el ser humano está causando sobre la naturaleza. Estefanía Soto y Adrián Ssegura son los autores de una muestra que hace un llamamiento a la conciencia social que mezcla collages digitales y pintura. Este conjunto de obras puede verse hasta el próximo 25 de febrero, todavía queda mucho tiempo. La Bienal de Obra Gráfica de Cáceres ha dado un enorme salto cualitativo este 2023 y se ha convertido en un motor que ha llevado el arte a todos los rincones de la ciudad. Este fin de semana se han inaugurado dos exposiciones en este marco. El jueves arrancó en el claustro del complejo San Francisco una exposición que reúne muchas de las obras seleccionadas y galardonadas en las nueve ediciones anteriores de esta bienal, que ahora comisaria María Jesús Ávila. Abren y cierra la muestra Michel Walker y Lara Ruiz. Para reunirlas todas ha habido que descolgarlas de los espacios que habitaban. Junto a Walker y Ruiz se encuentan Ana Soler, Lourdes Germain, Joan Cruspinera, María Jesús García Fraile, Paulo Lourenço, Elena Jiménez, Miguel Soler, Juan Pablo Villalpando, Carmen Isasi, Juan Pablo Villalpando, Graciela Edith Buratti, Wenceslao Robles, entre otras obras, 28 de 24 artistas. La próxima vez, a estos nombres se unirán los de Miguel Mendoza y Vanessa Gallardo, ganadores de la presente edición. Tal y como indicó ayer María Jesús Ávila se trata con esta muestra de «favorecer la consecución de ese lugar que la obra gráfica merece dentro del sistema del arte». Ávila explicó que «ver cómo la exposición se contagia de las aulas del conservatorio de música y del conservatorio de danza, ver como los niños (y los mayores) cuando entran y salen de sus aulas se pasean mirando las obras ha sido una edificadora experiencia. Belleartes también acoge una muestra con motivo de esta cita. Se trata de un proyecto con una filosofía fundamental: la colaboración entre artistas para alcanzar una mayor difusión de sus obras. El resultado es la interconexión entre todos ellos a través de una imagen, Jade, una ilustración de la artista Ylenia Martínez. Según informa esta galería lo que empezó como un proyecto entre 10 amigos creció hasta superar la treintena. No han faltado libros –nunca lo hacen­­– a este tiempo previo a las luces. Dentro de la programación del Aula José María Valverde de la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, contó el pasado jueves con la escritora Cristina Sánchez-Andrade, que hizo un recorrido por su obra en el Espacio UEx, que es el nuevo nombre que tiene la antigua Escuela de Filosofía y Letras. La Biblioteca Pública de Cáceres acogió la presentación del libro de Jesús Jeslh, 'El enamorad@'. Tal y como puede leerse en la tapa de esta obra se trata de un manual de recursos-valores humanos «concebido de manera transparente, natural y precisa para que las personas incrementen sus capacidades de modo más efectivo». Quien ha logrado sus objetivos es Jean Denis Carrasco, un verdadero fanático del Bridge, que va logrando enrolar cada vez más a más cacereños en este juego. El pasado miércoles clausuró la tercera promoción del curso para principiantes y enero empezará otro. Hasta ahora ha logrado que 26 personas se interesen en un juego en el que hay que activar la mente. La gastronomía se ha colado de lleno también en esta semana cultural y social. El pasado sábado Pablo Medrano y Julia Moreno, fundadores de Oquendo, recibieron el homenaje de los nuevos gestores de esta referencia de la gastronomía en la ciudad. Medrano ha dejado los fogones, pero continúa su equipo (formado por cinco personas en cocina y seis en sala) gestionado por una sociedad que está integrada por el arquitecto Alberto Latin, el abogado Raúl Fuentes, el empresario José Rodríguez y Pilesa, la empresa de Francisco Piñero. La esencia de Oquendo se conserva tal cual, destaca este grupo. Fue precisamente en Oquendo en donde cenó el pasado jueves el cocinero Martín Berasategui, que participó en una iniciativa comercial en Electrocash, en donde se dio a conocer la segunda edición del Estudio de Sostenibilidad y Eficiencia energética centrado en los hábitos de consumo de los extremeños y elaborado por la marca Beko. Durante este fin de semana se pone en marcha en este centro comercial un reto sostenible, una campaña centrada en la importancia de realizar pequeños gestos diarios para una vida más saludable y que contribuya a mejorar el Medio Ambiente. Nos despedimos a paso militar. El pasado miércoles el coronel del Cefot número 1 Juan Manuel Martel impartió la conferencia «El Cefot hoy» en el Museo de Cáceres, una actividad que se enmarca en la semana cultural que celebra esta entidad militar. ¡Hasta el sábado!

