A lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, principalmente, aquí en nuestra ciudad era habitual el participar en tertulias que se realizaban en pequeños espacios de ocupación por una veintena de inquietos ciudadanos, que trataban problemas o noticias de la época, muchas veces con gran vehemencia. Y en no pocas con importantes conclusiones que poco después se trasladaban a las autoridades correspondientes o a los directos protagonistas de lo tratado. Los lugares eran muy variados desde reboticas, droguerías, cafés, e incluso domicilios particulares, siendo en estos últimos obsequiados los asistentes con unas atenciones culinarias muy sabrosas. Entre otros muchos ilustres vecinos, fueron algunos miembros de tertulias en Cáceres: Publio Hurtado, El Conde de Canilleros, Juan Sanguino Michel, Joaquín Castel, Miguel A. Orti, Carlos Callejo Serrano, Valeriano Gutiérrez, José Canal, Tomas Martín Gil, Fernando Bravo, Tomas Pulido, Antonio Floriano, León Leal, etc. asistiendo también algunos religiosos con espíritu inquieto. Eran tertulias muchas de las cuales de variado contenido, pero también de tiempo ilimitado, donde se producían fuertes lazos de amistad que se mantenían durante toda la vida. Aquellas enriquecedoras reuniones, además de producir información interesante para no pocos artículos periodísticos, dieron contenido para varias publicaciones que fueron viendo la luz en años posteriores. De igual manera que con estos cimientos culturales aparecieron periódicos y revistas de variado éxito y temática. En cuanto al contenido de aquellas irrepetibles jornadas estaba la cultura local, la política y por supuesto los adelantos que se iban produciendo según la época o los que una ciudad como Cáceres necesitaba. En los mejores tiempos llegaron a coincidir en la ciudad una decena de tertulias, la mayoría ubicadas en las proximidades de la Plaza Mayor. Desgraciadamente con la llegada de la tecnología (radio, televisión etc) estas actividades fueron desapareciendo, en la actualidad no existen, al menos en el espíritu originario en el que fueron creadas hace casi dos siglos.