«Los terroristas nos están ganando la batalla del relato» Las jornadas se celebraron ayer en el hotel Extremadura. :: jorge rey Unas jornadas abordan en Cáceres el impacto del terrorismo en las familias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Domingo, 11 noviembre 2018, 09:42

La Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (Acfse) ha elegido Cáceres para celebrar sus primeras jornadas de convivencia y concienciación social bajo el lema 'Impacto del terrorismo en la familia'. El encuentro, que reunió a asistentes de diferentes puntos del país, se celebró ayer en el Hotel Extremadura.

Las jornadas contaron con la presencia del subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y de Rafael Mateos, concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento. También estuvo José María Antón, presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo.

«Queremos llevar la voz de las familias de las víctimas del terrorismo a la sociedad. Queremos hacer llegar el sufrimiento de tantos años de dolor, de lágrimas y de tener que ocultar la profesión de sus maridos o esposas. Muchos han tenido que tender el uniforme dentro de casa para que los vecinos no supieran que eran policías. Hemos tenido muchos problemas y todavía los seguimos teniendo en algunos sitos de la geografía española», destacó el presidente de Acfse, Francisco Zaragoza.

«El terrorismo ha obligado a suicidarse a muchas personas» Fco. Zaragoza | Pte. de Acfse

«El terrorismo -prosiguió- no solo ha asesinado a personas. También ha destrozado familias y ha obligado a suicidarse a muchas personas. Los terroristas nos están ganando la batalla del relato. Si no ganamos nosotros la batalla del relato, con lo que ha ocurrido, mal va a ir este país. Los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado hemos sido el colectivo más afectado», apuntó. Y, a continuación, Zaragoza repasó una serie de datos. Recordó que hay 239 guardias civiles asesinados, 188 policías nacionales, 16 policías autonómicos, 30 policías locales... «Es un número muy significativo. Supone casi el 60 por ciento de las víctimas mortales del terrorismo en España. Solo se habla de los muertos; no se habla de los heridos. Y los heridos superamos los 15.000. Son 15.000 familias rotas por el terrorismo, que no aparecemos en ninguna estadística. Ya es hora de que la voz de estas familias llegue a la sociedad», concluyó Zaragoza.

Testimonios

En el transcurso del encuentro se pudieron escuchar los testimonios de varios familiares marcados por los atentados de la banda terrorista ETA. Sus relatos fueron filmados y serán cedidos al Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. La asociación también quiere hacerlos llegar hasta el Ministerio de Educación para que los incluya en un proyecto que consiste en llevar la voz de las víctimas a las aulas.

«Soy víctima porque asesinaron a mi hijo; no volví a ejercer» José de Jesús | Guardia civil

José de Jesús Caballero, de Talavera de la Reina, fue uno de los ponentes. Ejerció como guardia civil durante 30 años. «Soy víctima porque asesinaron a mi hijo en Sallent de Gállego, en Huesca, junto su compañera de patrulla. Fue el 20 de agosto de 2000». Tenía 22 años y también era guardia civil. «Desde ese momento, la vida te da un vuelco total. Desde el atentado de mi hijo, no pude volver a ejercer. Necesité psicólogo y mucha medicación. Todavía sigo con ella», compartió.