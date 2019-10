«Hay una pérdida de confianza por parte del partido en mi persona, que es recíproca» Teófilo Amores, esta mañana durante la rueda de prensa. / Jorge Rey Teófilo Amores insiste en que seguirá como concejal no adscrito en el Ayuntamiento hasta el final de la legislatura. «No me voy a pasar a otro partido», avanza el hasta ahora edil de Vox MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Jueves, 10 octubre 2019, 12:44

El hasta ahora concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Teófilo Amores, ha dejado claro esta mañana qué hará tras comunicar su baja a Santiago Abascal en el partido. Ha insistido en que seguirá como concejal no adscrito en el Ayuntamiento y que lo hará hasta el final de la legislatura. «Vox no me ha pedido nada. No puede pedir nada más que aquello a lo que tenga derecho y según la legislación y la jurisprudencia no tiene derecho a pedirme el acta de concejal», ha dicho. Sobre la afirmación de Magdalena Nevado (presidenta de Vox en Cáceres), que asegura Amores dio su palabra de devolver el acta si pasaba algo así, ha respondido: «Magdalena Nevado puede afirmar lo que quiera. Imagino que es muy fácil afirmar eso», ha asegurado.

Amores también ha querido dejar claro que no se pasará a otro partido político y que su baja ha estado motivada, principalmente, por una falta de confianza en ambos sentidos. «Para mí está claro que hay una pérdida de confianza por parte del partido en mi persona. Una pérdida de confianza que es recíproca. No tiene ningún sentido mantener este tipo de matrimonios que no conducen a ningún sitio bueno. El partido que se quite de estas preocupaciones; yo me quito de las correspondientes. Y así podré trabajar sin presiones en el Ayuntamiento que es a lo que me he comprometido», ha añadido.