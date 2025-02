Tentaciones de la provincia de Cáceres para sorprender en Madrid Fusión

R. H. Lunes, 29 de enero 2024, 17:47 | Actualizado 18:12h. Comenta Compartir

La Diputación de Cáceres participa en la vigésimo segunda edición de la feria Madrid Fusión 'Alimentos de España', una de las citas ineludibles de turismo gastronómico en la que la institución provincial acude con el lema 'Tentaciones Provincia de Cáceres'.

Madrid Fusión, que este año lleva por lema 'Where it all begins'/'Donde todo comienza', es un punto de encuentro para que, profesionales y visitantes, conozcan de primera mano las últimas tendencias, demandas e innovaciones contando con la posibilidad de intercambiar ideas y experiencias.

En esta gran cita de la gastronomía, 'Tentaciones Provincia de Cáceres' será el espacio de referencia para conocer y degustar los productos agroalimentarios de calidad de la provincia. La cita es del 29 al 31 de enero.

Estarán presentes las diez Denominaciones de Origen Protegida (DOP) y las cuatro Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), así como otros productos singulares, informa E. P. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, visitó este lunes el stand, acompañado de representantes de los consejos de regulación de las denominaciones de origen.

Degustaciones

Junto a la información turística y material promocional, en el stand, se podía degustar la Torta del Casar, quesos de Ibores y Acehúche, aceite de Villuercas-Ibores-Jara, jamón ibérico Dehesa de Extremadura y vinos de la denominación de origen Ribera del Guadiana.

También se incluyó en el programa cocina en vivo con productos de denominación y degustación de tapas.

En esta edición los chefs protagonistas son David Domínguez, jefe de cocina de La Fabiola Santisteban, en Cáceres; Rubén Hornero, jefe de cocina del Hotel Restaurante Abadía de Yuste, en Cuacos de Yuste; y Álvaro Holgado, jefe de cocina del restaurante Maná y Maestro Pastelero en Chefalia, en Cáceres.

La Diputación de Cáceres promueve y apoya los productos de calidad reconocida de la provincia porque entiende que «estos son un motor para el desarrollo y mantenimiento de otros servicios turísticos en los territorios, así como una herramienta para luchar contra la despoblación, de una manera sostenible», informa la institución provincial. Cabe recordar que la diputación cacereña firma anualmente convenios con los consejos reguladores -actualmente reciben 9.000 euros cada uno- y destina más de 250.000 euros para llevar a cabo distintas actividades con el objeto de promocionar estos productos.