Del Tenorio a la chica del cómic en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 4 de noviembre 2023, 07:34 | Actualizado 15:46h.

El debate está ya más que superado. A estas alturas, nos pongamos como nos pongamos, puede decirse que Halloween gana por goleada al mundo de ... las castañas y los huesos de santo. Se sigue yendo con respeto a los cementerios, pero los centenials apuestan fuerte por la tradición anglosajona en la que se mira a la muerte entre la sorna y el desafío con disfraces monstruosos y maquillados como puertas. Hay que decir que no son solo los jóvenes, he visto a señoras en un gimnasio aprender coreografías mortíferas ataviadas con máscaras de calavera y tocados infernales. Y a profes y profas de colegio que ya peinan canas convertidos en emisarios del mal. This is Halloween.

Menos mal que la tradición literaria del día de Todos los Santos y de Difuntos no se olvida. El miércoles se representó en el Gran Teatro el Don Juan Tenorio de José Zorrilla, una versión de Miguel Murillo dirigida por Pedro Penco. Como ya sabemos es la historia de un burlador clásico, del engaño, del amor y de su posterior arrepentimiento. Doña Inés, la protagonista, representa la pureza y la ingenuidad. De una mujer también joven pero muy distinta versa la nueva novela gráfica de Fermín Solís, 'Elia', que presentó el pasado jueves en la librería 'La puerta de Tannhäuser' junto a María Naranjo. En esta obra Solís aborda la relación de Elia con una mujer mayor, pero además, como asunto de fondo, analiza el tránsito vital, los cambios, ya que la protagonista se traslada de Córdoba a Galicia para recuperarse de sus heridas sentimentales. Cáceres es también una gran protagonista de esta historia, en la que se aborda la homofobia, el maltrato y el suicidio. Continúa el Otoño Literario de Cáceres con su lluvia de presentaciones de libros. El lunes pasado fue el turno de Marino González Montero (Almaraz, Cáceres, 1963), que dio a conocer en la Biblioteca Pública de Cáceres el libro de relatos 'Lo que piensan los hombres bajo el agua', editado por la editorial De la Luna. Le acompañó como presentadora la escritora y columnista en este diario Victoria Pelayo Rapado. Estuvo también presente el concejal de Cultura, Jorge Suárez. «Lo que piensan los hombres bajo el agua ha seguido el camino contrario al esperado por cualquier autor de mi generación. Quiero decir que primero fue apareciendo, gota a gota, en las redes sociales de las que tanto había abominado –y temido– tiempo atrás, como cuentas de un rosario desmembrado que iba soltando a un océano sin nombre para, finalmente, habitar estas páginas de papel y convertirse en libro», señala el autor. «Sucedió que fueron los lectores los que empezaron a recoger esas cuentas, a hacerlas suyas e, incluso, a lanzarme sus preguntas sobre los personajes. Sin duda fueron ellos los que iban animando cada nueva entrega. Si literatura es un autor y un lector, confieso que jamás me he sentido más cerca de acariciar con los dedos el acto literario en sí. Los temores y los miedos siguen intactos al igual que con otros libros, pero esta vez, permitidme la petulancia, más parece un viaje de regreso a Ítaca», desentraña Marino González. Otra de las presentaciones de la semana ha sido la de David Conde Caballero y Lorenzo Mariano Juárez, que presentaron 'Las recetas del hambre. La comida de los años de posguerra', una obra sobre los tiempos de escasez que todavía recuerdan muchas personas porque lo vivieron en sus propias carnes, una realidad que no debiera olvidarse en tiempos de abundancia y también, a veces, de despilfarro. La presentación se produjo en un restaurante que ha arrancado con éxito 'Pandehuerta', en la calle Pizarro. El Museo de Cáceres continúa con sus obras de restauración pero no ha frenado su actividad. El jueves la artista Lourdes Murillo (Badajoz, 1964) dio a conocer su proyecto '14 cosas', que ha recibido la ayuda de la Junta de Extremadura a artistas visuales de 2023. Este número, el 14, gravita sobre todo el trabajo, ya que la obra se compone de 14 textos y 14 ilustraciones, todos ellos de autoría de la artista, recogidos en una caja de aluminio de 32 por 26,5 cm. Las imágenes, explica la autora, combinan diversas técnicas: lápiz, guache, pan de oro de 24 kilates, acuarela y collage. No es la primera vez que este número, el 14, es el protagonista de la creación de esta autora. En 2018 su proyecto 'Zona Rosa' reflexionaba sobre las 14 variedades de esta tonalidad. Los textos de la exposición recogen la memoria que guardan los objetos, los pequeños e intrascendentes, ese concepto que Unamuno denominó «intrahistoria», explica Murillo. Nos vamos de un museo a un lugar de ocio y hostelería, el Gran Café, que muestra hasta el próximo 7 de enero la exposición 'Mundos Sutiles' de la acuarelista Rosana Soriano. Tal y como puede leerse en su página web la artista emeritensel leva desde el año 2002 dedicada a la acuarela y en este tiempo ha investigado, experimentado, trabajado con texturas, con materiales, con útiles con los que ha ido forjando una trayectoria pictórica. Nos vamos con un acto netamente cacereño. Se trata de la bendición de la nueva bandera de la Asociación Fraternal San Jorge Cáceres, que promueve la creación de una gran estatua que honre y de la importancia que merece al patrón en la ciudad. El acto se celebró el pasado domingo y además de una eucaristía se llevó a cabo la imposición de las medallas a los nuevos miembros de la asociación. Estuvo también Jorge Suárez y la concejala de Patrimonio Raquel Preciados. ¡Hasta el próximo sábado!

