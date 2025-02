«La gente flipa cuando digo que me han puesto una calle»

María José Torrejón Cáceres Jueves, 22 de diciembre 2022, 07:24 | Actualizado 10:48h. Comenta Compartir

Una no se imagina que le vayan a poner una calle en la ciudad que más quiere. ¿Por qué si no me lo merezco? ¿Por qué si todavía no me he muerto?». Así arrancó ayer su intervención Marisa Soleto, jurista feminista especialista en políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades, en el aula de la calle Clavellina de Cáceres. Fue el lugar elegido por el Ayuntamiento para escenificar en un acto el cambio de denominación y el nuevo nombramiento de 22 espacios públicos de la ciudad.

El de María Soleto es uno de los nombres propios que se incorporan al callejero cacereño. De las 22 designaciones, siete pertenecen a personas vivas. Y todas, salvo la baja de última hora de Trinidad León (fue directora del Orfeón Cacereño), acudieron al homenaje. En las primeras filas se encontraban la catedrática María del Mar Lozano Bartolozzi; Luisa Gómez-Tejedor, primera mujer concejala de la corporación municipal; la poeta Pureza Canelo; la deportista María de la O Pérez; y el agitador cultural Juan Manuel Domínguez, más conocido como 'El Bola'.

La ilusión flotaba en el ambiente. «Para un cacereño como yo tener una calle es un orgullo. Y que me la hayan puesto estando vivo es emocionante. La gente flipa cuando cuento que me han puesto una calle por hacer cosas por lo que creía justo», admitía 'El Bola', carismático actor del grupo LaBotika, actualmente afincado en Sierra de Gata. Su calle está en San Blas.

En la prolongación de Héroes de Baler y Pinilla, frente a Mejostilla, está la calle dedicada a la catedrática María del Mar Lozano Bartolozzi, convertida en la primera mujer en dirigir la Real Academia de Extremadura. «Estoy muy emocionada. Es una experiencia única. Es tan insólito que me dediquen una calle... Al principio no me lo podía creer, pero luego es verdad y estoy muy agradecida», admitía.

A sus 90 años de edad Luisa Gómez no quiso perderse el momento. «No me lo creía. Estoy muy contenta y estuve muy contenta cuando fui concejala», indicaba. Mientras tanto, Pureza Canelo, que también habló en el acto, confesaba que tener una calle «es un honor completamente que hay que asimilar poco a poco; con humildad y con el agradecimiento para seguir haciendo cosas que merezcan la pena».

El acto estuvo conducido por la educadora social Miriam López Falcón y contó con la intervención de los dos cronistas oficiales, Santos Benítez y Fernando Jiménez Berrocal. Cinco de los cambios corresponden al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. Y el resto son nuevas denominaciones para calles situadas en barrios de nueva creación. Las placas han comenzado a colocarse esta semana.

Ada Salas y César García

El Ayuntamiento anunció ayer que en breve habrá otro nuevo nombramiento de calles y parques. En este caso, los homenajeados serán María José Ordóñez Carvajal; Getulio Hernández Moreno, fundador de El Requeté; Ada Salas, Pilar Rodas Bengoechea, María del Carmen Tejado, César García y Társila Criado.

Según la información facilitada por el Consistorio, la calle de María José Ordóñez Carvajal, política muy vinculada a los derechos de la mujer, se situará en las inmediaciones de La Sierrilla. Y la calle Getulio Hernández Moreno, fundador de El Requeté, estará en la zona entre Maltravieso, Casa Plata y Charca Musia.

Mientras tanto, la calle a la poeta Ada Salas estará situada cerca de la carretera de Medellín, en la Ronda San Francisco. La calle Pilar Rodas Bengoechea, quien fuera técnica de la Universidad Popular, estará en las inmediaciones de la calle río Ródano, en la barriada por la que tanto trabajó. Y, por último, a petición popular de la Asociación de Vecinos de la zona de San Francisco, se va a nombrar una plazuela como María del Carmen Tejado del Arco, por su contribución a la vida del barrio y a la participación vecinal.

Por otro lado, el Consistorio dio el visto bueno a la propuesta de nueva denominación de un parque para César García González, en el espacio que existe en la zona de Los Fratres y que se ubica entre la avenida Isabel de Moctezuma, la calle Irlanda y la calle Países Bajos.

Y se aprobó, además, la iniciativa para que Társila Criado Sánchez cuente con un parque en la ciudad. Se ha decidido iniciar el expediente para poder proponer esta denominación al espacio comprendido por la Avenida de la Hispanidad, la calle Méjico y la Ronda de la Pizarrra.

Calles renombradas María Telo Núñez: El nombre de la jurista sustituye a la calle Comandante Sánchez Herrero.

Juana Elguézabal Leguinazábal: Empresaria teatral del siglo XIX, sustituye a la calle Comandante Joaquín González,en La Madrila.

Eladia Montesino-Espartero: Primera mujer que voló en España. Sustituye a la calle Hermandad.

Plaza de las Madres de Mayo: Colectivo de mujeres argentinas contra los crímenes en la dictadura. Sustituye a la plaza de Obra Sindical del Hogar.

Plaza de María Álvarez de los Nidos: La figura de la heroína de la conquista americana sustituye a la plaza Manuel García Tomé, en la estación Arroyo-Malpartida.

Nuevas calles Calle María del Mar Lozano Bartolozzi: La catedrática da nombre a una calle en la prolongación de Héroes de Baler.

Calle Trinidad León Berdión: La que fue directora del Orfeón cacereño dará nombre a una calle peatonal en la prolongación de Héroes de Baler.

Calle Luz Antequera: Esta pintora dará nombre a una vía cerca de la Facultad de Empresa.

Calle Eusebio Salgado: Fundador de Artelux. Su calle está enla barriada de Pinilla.

Calle Luisa Gómez Tejedor: Primera mujer concejala, daránombre a una calle en las cercanías de Temis.

Calle Sofía Coca: Ginecóloga. Su calle está junto al Parque del Príncipe.

Calle Pureza Canelo: Poeta, su calle estará en Montesol.

Plaza María Latorre Saborid: El nombre de esta empresariadel siglo XIX estará en un espacio peatonal en Montesol.

Calle Dionisia Congregado Marcelo: Fundadora de Modas Dioni y su parque está en Pinilla.

Calle Elpidio Benárdez Solano: Sastre y amante de la música, su calle estará en Mejostilla.

Calle Mariano Amaral Pérez, 'el Nano': La vía de este personaje ligado a las tradiciones estará junto al Rodeo.

Calle Antonia María de la Cruz Fernández, 'Antoñita': La calle de esta profesora de partos estará junto al Parque del Príncipe.

Calle Marisa Soleto: La vía dedicada a esta defensora de la mujer estará en Cabezarrubia.

Calle María de la O Pérez: Esta deportista da nombre a una calle en Cabezarrubia.

Calle Hermanos Carlés y Busquets: Los fundadores del teatro Principal tendrán su calle en el Perú.

Calle Juan Manuel Domínguez 'El bola': Agitador cultural, tendrá su calle en San Blas.

Calle Vicenta Naranjo: Precursara del deporte femenino, su calle está en San Blas.

