El temporal inunda San Francisco y el entorno de la estación de autobuses de Cáceres Decenas de coches han tenido que ser rescatados tras quedar atrapados en casi un metro de agua; los bomberos actuaron en los dos principales puntos negros del temporal, además del centro de salud San Jorge, Aldea Moret, Hispanidad y avenida de Alemania

Un intenso olor a cieno, grúas llevándose coches averiados por el agua y locales comerciales en los que sus empleados se afanaban en achicar agua e intentar salvar los muebles, literalmente. Esta era la estampa a primera hora de la tarde de este miércoles en la calle Túnez, en donde se encuentra la estación de autobuses, una de las zonas que más ha sufrido los efectos del fuerte temporal de Cáceres.

Eva, que tiene un centro de peluquería y estética por la zona, recibió la llamada de su marido cuando empezó a inundarse la zona. «Me ha dicho que estaba todo lleno de agua y he echado a correr, cuando he llegado el coche estaba en picado, con el morro hacia dentro y lleno de agua, me he ido a por los niños al colegio en otro coche y cuando he vuelto el agua ya había bajado, hemos abierto las puertas y ha salido como una catarata y ahora le están saltando luces de aviso por todas partes», explica esta mujer junto a su vehículo. Eva ha estado recientemente en el aniversario de la DANA de Valencia, ya que su marido es militar y forma parte de una asociación que trabajó en la zona. «Imagina lo que debió ser aquello», reflexiona mientras señala una rata muerta de gran tamaño que ha emergido con el agua.

En pleno proceso de traslado por parte de la grúa estaba el coche de otro usuario afectado que trabaja en Aldea Moret y deja su vehículo en la estación de autobuses aparcado. «He intentado arrancarlo, pero no se podía», explica con cara de preocupación.

Los comercios situados en los locales de la estación de autobuses también han sufrido algunos daños por culpa de la lluvia. En un negocio de lápidas se afanaban en sacar mobiliario y achicar el agua que había entrado durante las fuertes tormentas. Lo mismo hacía un tatuador que tiene su estudio en la calle Túnez. Él destacaba que es relativamente frecuente que se produzcan inundaciones debido al relieve de esa calle, donde se forman balsas. Lleva treinta años ubicado en ese punto y ya ha contemplado cinco veces situaciones parecidas.

Los servicios de limpieza trabajaban para devolver la normalidad a esta vía, barriendo las hojas y retirando el abundante barro que se acumulaba en aceras y calzada a base de manguerazos de agua.

El aguacero que arrancó sobre 13.30 horas provocó inundaciones en las obras del Puente de San Francisco en Cáceres. Las zanjas de las obras en esta barriada se desbordaron y bomberos y Policía Local acudieron a auxiliar a un vehículo que no podía avanzar por una avería causada, según una testigo presencial, al entrarle agua en el motor. Sobre esta zona el alcalde Rafael Mateos explicó que la obra «ya tenía que estar terminada», pero que es muy compleja por la profundidad a la que hay que bajar los colectores, que se colocarán de 1,8 metros de diámetro. Indicó, sin embargo, que ni con colectores de este tipo se podría haber recogido la gran cantidad de agua que ha caído en media hora.

A partir de las 13.30 los bomberos de Cáceres recibieron diferentes avisos por inundaciones en diferentes vías de la ciudad. Según su balance ayer llevaron a cabo entre 15 y 17 salidas en la provincia, la mayor parte en Cáceres, en los dos puntos negros (estación y San Francisco, en donde pusieron en seguro a una mujer), en Aldea Moret (con una balsa de agua en Germán Sellers), en la avenida de Alemania, el centro de salud San Jorge y en la avenida de la Hispanidad.

A las dos menos diez de la tarde el Ayuntamiento comunicó el cierre de los parques de la ciudad. El Consistorio pidió además precaución a la ciudadanía si transita por zonas de arboleda y recomendó además guardar los objetos que puedan ser desplazados por el viento. Y a las 14.30 horas el Ayuntamiento informó de que el cierre se amplíaba a los pabellones municipales, casas de cultura y centros cívicos.

Rafael Mateos señaló que entre las doce y las dos y media de la tarde cayeron en torno a 22 ó 23 litros en la ciudad y destacó que en media hora, las 13,45 y las 14,15 horas se recogieron 18 litros del total. «Una tromba de agua de esas dimensiones es muy difícil de controlar» apuntó destacando que además ha coincidido con la hora de salida de los colegios, lo que ha provocado problemas de tráfico.

Se han activado dos unidades de protección civil a disposición de Policía Local en la propia jefatura por si a lo largo de la tarde fuesen necesarios y, por precaución, se han cerrado todos los parques, pabellones deportivos, las casas de cultura y centros cívicos para proceder por parte de los técnicos a una evaluación de daños que se puedan haber producir como consecuencia del agua y también para evitar la movilidad a lo largo de la tarde.