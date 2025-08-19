HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte

Teatro japonés de papel en la Biblioteca

Martes, 19 de agosto 2025, 07:51

REDACCIÓN. La Biblioteca Pública de Cáceres acoge mañana miércoles a las 12.00 horas una sesión del antiguo arte japonés del kamishibai: un verdadero teatro de papel que trae historias a la vida con láminas, narración y sonido. Se hará cobrar vida a los cuentos tras un pequeño ‘butai’ (escenario de madera), y se cantarán estrofas que acompañan cada escena. El espectáculo está pensado para niños mayores de 3 años y las plazas son limitadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  3. 3 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  4. 4 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  5. 5 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  6. 6 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  7. 7 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Muere un vecino de Villar del Rey tras una salida de vía en la EX-214

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Teatro japonés de papel en la Biblioteca