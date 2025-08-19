Teatro japonés de papel en la Biblioteca
Martes, 19 de agosto 2025, 07:51
REDACCIÓN. La Biblioteca Pública de Cáceres acoge mañana miércoles a las 12.00 horas una sesión del antiguo arte japonés del kamishibai: un verdadero teatro de papel que trae historias a la vida con láminas, narración y sonido. Se hará cobrar vida a los cuentos tras un pequeño ‘butai’ (escenario de madera), y se cantarán estrofas que acompañan cada escena. El espectáculo está pensado para niños mayores de 3 años y las plazas son limitadas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.