El Teatro Capitol cancela su actividad en Cáceres por no contar con la licencia adecuada El teatro de Sancti Espíritu continúa mostrando los rótulos del anterior proyecto cultural. / L. Cordero El actual permiso del que dispone la sala está destinado a proyecciones cinematográficas y exposiciones, y no contempla fiestas CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Viernes, 5 abril 2019, 08:30

La nueva singladura del teatro Capitol sufre dificultades para ejecutar su proyecto. El pasado día 29 de marzo estaba previsto celebrar una fiesta de inauguración en este recinto histórico, que durante el último año gestionaron Isidro Timón y Amelia David, de la escuela Maltravieso, con una iniciativa cultural y teatral. Sin embargo, la fiesta se suspendió por lo que en ese momento se explicó como «motivos ajenos a todos los que hemos puesto en marcha este proyecto».

Iba a participar en esa fiesta el dj Negro Valdez y se anunciaba un catering variado, ron de una marca concreta, reservados, actuaciones y acrobacias. Según explica a este periódico José María Gijón, director artístico de la sala, el motivo fue que el local no contaba con la licencia adecuada para articular el proyecto de ocio de David Durán y Francisco Martín, ambos hosteleros. «La licencia que tiene esa sala es de una sala multiusos, y según dice el Ayuntamiento no podemos dispensar bebida, realizar conciertos ni llevar a cabo actividades que nosotros sí creíamos que podíamos hacer». Según afirman desde el Ayuntamiento, la sala de la calle Sancti Spiritu no ha cambiado oficialmente de uso desde que la gestionaba Caja Duero dentro de su Obra Social, un periodo que se extendió desde el año 1997 hasta 2015. David Durán reconocía ayer que la situación les ha caído como un verdadero jarro de agua fría. «Hemos puesto mucho dinero en esta iniciativa», reconocía.

En principio, y ciñéndose a la ley, explica el Consistorio, solamente podrían desarrollarse en este recinto exposiciones y proyecciones de cine. Tanto en la etapa de Caja Duero como en la de Matravieso se han hecho conciertos y representaciones teatrales, aunque dentro de un horario y sin superar ciertos niveles de ruido. «Es inconcebible que nosotros ahora no lo podamos hacer», indica José María Gijón, que indica que sí están autorizados para llevar a cabo espectáculos infantiles.

Bebidas

Desde el Ayuntamiento explican que la Junta de Extremadura les pidió información ante una solicitud de la sala de ampliación de horario, pero que desde este organismo no tienen la capacidad de aceptar ni de negar nada, ya que son usos que en su día pidieron los propietarios y que no han variado. La Junta quería cerciorarse del tipo de licencia con la que cuenta el local. Fue con esa petición cuando se dieron cuenta de las dificultades legales que iban a enfrentar. «Vamos a comprobar si la licencia que permite desarrollar obras de teatro y conciertos no está en el Ayuntamiento, puesto que se han desarrollado en etapas anteriores, el teatro tiene un ambigú y entendemos que en ese ambigú sí que podemos ofrecer el servicio de bebidas, comidas obviamente no, pero bebidas sí, es nuestra intención». apunta Gijón.

«No queremos crear una discoteca, pero sí poder hacer fiestas puntuales y espectáculos» José María Gijón, Director artístico de la sala

Desde el cierre por parte de Maltravieso, el 23 de febrero, los nuevos gestores llevaron a cabo varios espectáculos como un concierto de Efecto Mariposa, un espectáculo infantil y una macrofiesta de Carnaval también con dj´s , para el que despojaron a la sala de las butacas. Desde el Ayuntamiento se confirma que ha habido denuncias sobre la actividad de este local. José María Gijón cree que esas denuncias han sido interpuestas por dueños de otros locales. «Pero no puedo asegurarlo de forma firme, no quiero enfrentarme con nadie».

Actualmente estos empresarios están intentando mover ficha para poder retomar sus actividades, porque si no las cuentas no les salen. No era su idea la de hacer exposiciones y proyecciones, sino mezclar los acontecimientos para niños con propuestas musicales y teatrales y también con fiestas que pudieran prolongarse en horario, como la de inauguración. De hecho, ellos apuntan a que el modelo que les gustaría poder desarrollar es el de ser un espacio como el Gran Teatro o el Palacio de Congresos. «No queremos discoteca, yo no me metería en el proyecto de una discoteca ahora porque ya hay muchas», indica. Pero de alguna forma tiene que buscar la rentabilidad de la empresa. «Si no podemos desarrollar la idea que tenemos tendremos que cerrarlo». Para llevar a cabo un cambio de licencia sería necesario analizar antes las condiciones físicas del local.

Han tenido que clausurar el programa. «Este fin de semana venía el festival de la Bella y la Bestia, había un congreso de salsa, un concierto previsto, y todo ha habido que echarlo abajo», explicaGijón.